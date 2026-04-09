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En los últimos 20 años, dice Javiera Mena, se perciben cambios en la industria musical.

En aquel 2006 cuando lanzó su primer disco, Esquemas juveniles, era aún más complicado que una mujer se hiciera de un lugar en el mundo de la música.

La cantautora chilena, que hace unos meses estrenó Inmersión, álbum con el que volverá a la Ciudad de México, considera que más allá de que proyectos femeninos o liderados por mujeres tengan espacios en los grandes escenarios, también hay que admirar a aquellas que manejan los hilos tras bambalinas.

“Hay que tomar estos espacios con una extra cuota de conciencia de que hay que incentivar o proponer más bandas, más espacios y posiciones; la industria es muy masculina, el arte en general, como decía Juan Gabriel, es femenino”.

México, de mujeres

Javiera comenta que en nuestro país hay talento femenino capaz de desarrollar actividades relacionadas con la creatividad.

“Pueden ser artistas, técnicos, sonidistas mujeres, a veces siento que aquí faltan espacios, quizá en Chile, como que siento que hay más oportunidades”.

Aunque se habla de evolución de pensamiento a nivel mundial, la productora reflexiona sobre el retorno de la ultraderecha, fenómeno que, afirma Javiera, hay que tomar desde el amor y no para el ataque.

Lo ideal, dice, es abrir espacios de encuentro, como los que crea en sus conciertos, uno de estos tendrá lugar el 19 de abril en el Lunario.

“La ultraderecha se genera como un discurso medio de no tolerancia; de mi lado yo busco lo contrario, tratar de no atacar, es importante generar espacios de encuentro, con el arte, la cultura o de incluso deporte”.

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