Cannes, 17 de mayo de 2026-. La política irrumpió con fuerza este sábado en Cannes. Tras la presentación oficial de "El ser querido", la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem no evadió las preguntas políticas en la rueda de prensa para lanzar una dura crítica contra Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Vladimir Putin.

En la película, Bardem interpreta a Esteban Martínez un oscarizado director español que vuelve a Madrid para filmar una nueva cinta y busca a su hija (interpretada por Victoria Luengo) —a quien no ve desde hace 13 años— para que interprete a la protagonista. “El ser querido” se ha convertido ya en una de las películas más valoradas del Festival hasta el momento y gran parte de los elogios recaen en la actuación del actor español, considerada por muchos como una de las más sólidas de su carrera y que ya comienza a perfilarse en la conversación rumbo a los Oscar.

Sin embargo, si algo concentró el foco del día en Cannes fueron sus declaraciones contra el genocidio en Gaza y su denuncia pública hacia el tipo de liderazgo que, considera, domina actualmente el escenario político internacional.

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Durante la conferencia, el actor habló sobre el origen de la llamada “masculinidad tóxica” y la relacionó directamente con la violencia estructural y las guerras actuales.

Javier Bardem, en la presentación de la cinta "El ser querido", en el Festival de Cannes. Foto: Teresa Suárez / EFE

“Creo que viene del origen de lo que llamamos masculinidad tóxica, de la educación que hemos recibido durante generaciones y de la que yo mismo formo parte. Tengo 57 años y vengo de un país muy machista llamado España, donde en promedio dos mujeres son asesinadas cada mes por sus exmaridos o exnovios. Es horrible. Y de alguna manera lo hemos normalizado. ¿Estamos locos? Estamos matando mujeres porque algunos hombres creen que les pertenecen, que las poseen. Y ese mismo problema también alcanza a Trump, Putin y Netanyahu: hombres de poder diciendo ‘la mía es más grande que la tuya y voy a destruirte’. Es un comportamiento tóxico que está creando miles de muertos. Por eso tenemos que hablar de ello. Y creo que ahora somos más conscientes, afortunadamente, porque hace 20 años mucha gente ni siquiera lo habría considerado un problema. Y creo que esta película también habla de eso. Y es importante que en la película haya tres personas que le dicen ‘no’ a Esteban. Y las tres son mujeres.”

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Más adelante, durante otra intervención con la prensa española, Bardem fue cuestionado sobre las posibles consecuencias profesionales de haberse pronunciado públicamente contra el genocidio en Gaza y sobre la existencia de listas negras en Hollywood para quienes denuncian la situación. El actor reconoció que el miedo existe, pero aseguró que no puede actuar de otra manera.

“Uno tiene que hacer las cosas aun con miedo. Lo importante es poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno. Ha sido siempre así en mi caso, porque mi madre me enseñó a ser así. No hay un plan B. Con eso vienen consecuencias y me hago responsable de ellas. He oído cosas, pero no puedo corroborarlas ni dar datos. Si los tuviera, los daría con nombres y apellidos, porque parte del asunto es denunciar a aquellos que castigan a quienes expresan libremente su rechazo y su denuncia a un genocidio. Pero, al contrario de lo que se podría pensar, estoy recibiendo multitud de ofertas en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y España. Y eso me hace creer que la narrativa está cambiando. Gracias también a una generación más joven, más consciente de una situación que estamos viendo directamente en nuestros teléfonos y que es inadmisible e injustificable. Creo que ahora ocurre lo contrario: quienes hacen esas supuestas listas negras son quienes van a ser expuestos y quienes van a sufrir consecuencias a nivel social y frente al público. Y eso es un gran cambio.”

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Javier Bardem, en la presentación de la cinta "El ser querido", en el Festival de Cannes. Foto: Teresa Suárez / EFE

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