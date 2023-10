Jason Derulo enfrenta demanda por presunto acoso interpuesta por otra cantante

El cantante Jason Derulo enfrenta una demanda por presunto acoso sexual presentada por una aspirante a cantante de R&B.

Emaza Gibson, la denunciante, alega que el famoso la contrató con la intención de mantener relaciones sexuales, lo que ha tenido un impacto devastador tanto en su bienestar emocional como en su carrera artística, de acuerdo con "PageSix".

"He lidiado con situaciones laborales inhumanas... Estoy en este punto en el que he vuelto a cero y no tengo nada", expresó Gibson.

Según los detalles proporcionados en la denuncia, la joven comenzó a trabajar con Derulo en agosto de 2021, después de que este le pidiera crear un mixtape en cuatro meses y un álbum en seis. Gibson vio esta oportunidad como un paso adelante en su carrera como artista en solitario. Sin embargo, la relación tomaría un giro no deseado cuando Derulo comenzó a tener "intenciones no profesionales" para con ella.

Lee también: Alejandro Fernández se presenta con copas de más y se queda dormido en pleno concierto

A pesar de sus intentos por mantener una actitud profesional, Gibson afirma que rechazó las invitaciones de Derulo para consumir bebidas. Sin embargo, el cantante comenzó a llevar alcohol al estudio de grabación.

La situación escaló en septiembre de 2021, cuando, en su versión, intentaron darle cantidades excesivas de alcohol durante una sesión de trabajo, lo que la hizo sentir presionada para consumirlo. Además, Gibson afirma que Derulo consumía drogas, especialmente cocaína, y la instó a participar en prácticas sexuales como un ritual con "piel de cabra y escamas de pescado".

En su denuncia, Gibson sostiene que hubo una petición explícita de sexo a cambio de éxito.

Lee también: Mar de Regil presume outfit en Instagram y la critican: "Yo de niña cuando me vestía sola"

Respecto a comportamientos agresivos, menciona un incidente en noviembre de 2021 cuando la voz de Wiggle" se enfureció porque esta llegó tarde a una sesión de grabación, golpeando agresivamente los apoyabrazos de su silla. Los episodios se habrían repetido en otras ocasiones.

Lee también: Mar de Regil presume outfit en Instagram y la critican: "Yo de niña cuando me vestía sola"

En sus palabras, "Solo estoy tratando de luchar por lo que es correcto, porque lo que me hicieron no estuvo bien. No quisiera que nadie más pasara por lo que yo pasé. Me hicieron perder el tiempo. Me prometieron cosas... 'Olvídate del contrato'".

La defensa de Emaza está a cargo del abogado Rob Zambrano, conocido por representar a artistas en casos de acoso sexual, como la demanda presentada por la cantante Lizzo.

Hasta el momento, Jason Derulo no ha emitido una declaración pública para confirmar o negar las acusaciones de la aspirante.

Lee también: Grimes demanda a Elon Musk, luego de pedirle desesperadamente que la dejara ver a su hijo