Grimes demanda a Elon Musk, luego de pedirle desesperadamente que la dejara ver a su hijo

La cantante Grimes acaba de interponer una demanda en contra de su expareja Elon Musk, luego de que hace unas semanas le pidiera de forma pública que dejara verle a su hijo, petición que no fue concedida por el magnate. Por ello, la canadiense ya emprende una lucha por la patria potestad de los tres hijos que tiene en común; X Æ A-Xii, Exa Dark y Techno Mechanicus.

Claire Baucher, mejor conocida como Grimes, solicitó una petición "para establecer una relación parental" el pasado 29 de septiembre ante el tribunal de California, la cual sirve para identificar quiénes es la madre y el padre legal de un menor cuando estos no están casados. Y aunque el caso está abierto públicamente, "Daily Mail" informó que el expediente fue sellado, por lo que hay detalles del proceso legal que se desconocen.

Al momento, se ignora cuál es el objeto de que la cantante de 35 años hiciera esta petición, pues se ha dicho que podría tratarse de una orden por la custodia de los pequeños, así como de una orden de manutención.

La demanda tiene lugar después de que hace unas semanas, Grimes recurriera a Twitter para enviar un mensaje al padre de sus hijos, en el mensaje también enviaba una petición a Shivon Zilis, la mujer que con la que Musk tuvo sus últimos hijos; los gemelos Azure y Strider, que en la actualidad tienen 17 meses.

"Dígale a Shivon que me desbloquee y dígale a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responda a mi abogado, nunca me habían permitido ver una foto de estos niños hasta este momento (los gemelos), a pesar de la situación que desgarró por completo a mi familia", tuiteó sin que obtuviera una aparente respuesta del dueño de X.

No queda claro cómo sucedió la ruptura entre Grimes y Musk, que comenzaron su relación en 2018, sin embargo, se cree que el multimillonario tuvo a su tercer hijo con la cantante, al mismo tiempo o poco antes de que tuviera a los gemelos con Zilis, directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, la famosa empresa neurotecnológica.

De hecho, la llegada de los hijos de Grimes se mantuvo bajo un cierto secretismo, pues luego de que ella y Musk dieron la bienvenida a X Æ A-Xii en mayo del 2020, la pareja rompió y reanudó su relación mientras esperaban la llegada de Exa Dark, sin embargo, cuando la pequeña nació en marzo del 2021 (a través de fecundación in vitro) volvieron a separarse y, hace unos meses, fue "The New York Times" que habían tenido otro bebé; Techno Mechanicus, sin que se supiera la fecha específica de su nacimiento.

Además de los tres hijos que comparte con Grimes y los gemelos que tuvo con Shivon, Elon tiene seis mayores; Nevada Alexander Musk, quien falleció a los sólo 10 meses de nacido, los gemelos Griffin y Vivian Jena (de 18 años), y los trillizos Kai, Saxon y Damian (de 16 años), producto desu relación con la escritora Justine Wilson.

