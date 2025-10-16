Más Información

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Jasmine Tookes abrió el de una manera muy particular, la modelo de 34 años lució su avanzado embarazo en una de las pasarelas de lencería más importante del mundo.

Su nombre rápidamente se volvió tendencia en las redes, pues aunque no es la primera vez que una mujer desfila embarazada para esta prestigiosa marca, sí es la primera vez que un embarazo avanzado se lleva las miradas y los aplausos de los asistentes.

Jasmine Tookes Borrero nació el 1 de febrero de 1991 en Huntington Beach, California, Estados Unidos, fue descubierta mientras estaba de compras con su madre, aunque antes de ser modelo, practicó gimnasia durante diez años, además de voleibol y softbol.

Su carrera en la moda inició en 2010 cuando modeló una marca de botas; debutó en el Victoria's Secret Fashion Show en 2012 y se convirtió en Ángel oficial de Victoria's Secret en 2015.

Lee también:

Foto: Evan Agostini/Invision/AP.
Foto: Evan Agostini/Invision/AP.

En 2016, portó el famoso Fantasy Bra en el desfile de Victoria's Secret, un gran honor en la industria de la moda.

Jasmine está casada con el empresario Juan David Borrero, con quien tiene una hija llamada Mia Victoria y ahora espera su segundo hijo, quien protagonizó el arranque del afamado desfile.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP.
Foto: Evan Agostini/Invision/AP.

Otras modelos que han desfilado embarazadas en el Victoria’s Secret Fashion Show

  • Irina Shayk: Desfiló en 2016 en su segundo trimestre, aunque en ese momento su embarazo no era tan visible y la noticia no se confirmó sino hasta después.
  • Alessandra Ambrosio: En el desfile de 2011, desfiló cuando estaba embarazada de dos meses, pero esto no se anunció hasta más tarde.
  • Adriana Lima: En 2012, desfiló pocas semanas antes de dar a luz, pero la marca ajustó su vestuario para acomodar su embarazo.
  • Constance Jablonski: Desfiló en 2022 mientras estaba embarazada

