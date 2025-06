Pese a que, por años, guardó discresión, ahora Jas Devael habla más abiertamente del vínculo que lo unió a Juan Gabriel y confiesa que "el Divo de Juárez" le pidió matrimonio, aunque este nunca pudo concetrarse.

Devael está en búsqueda de una nueva oportunidad en la música, determinación que lo llevó a cambiar de nombre artístico; ahora se da a conocer con su apellido paterno, Santaella.

A pesar de que el cantante español ha tratado de dejar parte de su pasado atrás, la imagen de Juan Gabriel persiste; ni la prensa ni el público se ha olvidado del presunto romance que los habría unido.

Pese a que en él sigue reinando cierto hermetismo, con los años, Devael se ha abierto más a la hora de hablar de sus sentimientos por "Juanga"; en principio afirmaba que, entre ellos, no hubo más que un trato de apadrinamiento y formación musical pero, con el tiempo, reconoció que el cantante fue el amor de su vida.

Jas también ha afirmado que estuvieron juntos, sin usar la palabra "relación", por nueve años, del 2007 al 2016, motivo por el que, cuando Juan Gabriel murió, llegó a pensar en quitarse la vida.

Ahora Jas o, mejor dicho, Santaella, participará en "Alberto, el musical", obra que retoma algunos de los temas más representativos de la trayectoria de Juan Gabriel.

Agradecido por la oportunidad, el cantante no dejó pasar desapercibido el lazo incondicional que lo unió a "Juanga", pues, al día de hoy, sigue afirmando que fue el "favorito" del "Divo".

"Mi intención nunca fue la de quitarme ser ´el consentido de Juan Gabriel´, fue un privilegio, nunca me he querido deslindar, pero sí es verdad que, con mi nuevo nombre busco que se vea que algún talento he tenido que tener, aparte de haber sido apadrinado por Juan Gabriel", dijo a Telemundo en entrevista.

Además de reconocerse como "el favorito" de Juanga, confió que, en 2009, a dos años de conocerse, y cuando tenía sólo 20 años, el cantante le pidió matrimonio y hasta un anillo le entregó, el que sigue portando en la actualidad.

"Sí (me lo pidió), aquí está (el anillo) y siempre va a estar, fue un regalo muy bonito, maravilloso, un regalo que me hizo en 2009".

Jas se sinceró y expresó que su juventud y las circustancias del momento impidieron que esa propuesta se concretase.

"Porque la vida da muchas vueltas, los momentos, las historias, las vivencias...", señaló.

