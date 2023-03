Ivonne Montero no tiene prisa en ganar pero sí un pendiente

“No hay prisa, pero sí hay que hacerlo”, le dijeron a Ivonne Montero los doctores que operaron a su hija del corazón abierto, razón por la cual señaló que podrá estar tranquila durante las grabaciones de la tercera temporada de MasterChef celebrity México.

Hace un mes, la pediatra de su pequeña Antonella, de nueve años, le marcó a la actriz para decirle que habían vuelto a revisar sus estudios y que sí tenían que entrar a un procedimiento.

Antonella nació con una cardiopatía congénita, lo cual le impide tener una oxigenación adecuada, por lo que recién nacida, en una cirugía de corrección, le colocaron una malla expansora para que hubiera más flujo en su corazón; ampliaron su arteria por medio de parches, pero ella ya creció, explicó Ivonne.

“Se está quedando chiquita, cerradita la arteria, entonces necesita entrar a ese procedimiento para preparar al corazón para su siguiente cirugía, que es de la prótesis, que está pendiente”.

Montero le preguntó a la doctora si era urgente la intervención, pero le respondió que sí se podría esperar para junio, para cuando se tiene programado que concluya el reality de cocina.

“Haz lo tuyo, concéntrate, cuando termines hablamos; platica con la nena porque ella tiene que saberlo”, le explicó la pediatra a la actriz.

Será en “un quirófano, con anestesia general y todo el rollo, no es tan invasivo porque es por medio de un cateterismo, pero sí le tienen que hacer una pequeña corrección”, ahondó.

La actriz cuenta que a la hija que tuvo con Fabio Melanitto no le hizo mucha gracia que ella entrara al programa de televisión, que se estrenará el 14 de mayo por la señal de Azteca Uno.

“Ya decir reality para ella implica tiempo de distancia, de no vernos, de no apapacharnos y demás. Le dije: ‘mami, es una gran oportunidad, es mucho menos tiempo, voy a poder estar viniendo, nos vamos a seguir viendo, pero sí van a ser muchas horas de trabajo’”, indicó.

Ivonne Montero aconsejó a sus colegas de este show de tv que se cuiden porque viene por el primer lugar y aunque no es una experta cocinando, sabe preparar platillos caseros y está dispuesta a aprender, además de que muchos le han dicho que tiene buen sazón.

“En la medida que vaya manteniéndome en la contienda iré equilibrando mis emociones porque si bien me gusta la cocina y soy de buen diente, no tengo un amplio parámetro de referencia para los alimentos, soy casera al 100%, mamá... Vamos a llegar a la final ¡y aguas! porque también voy a ganar aquí —como en La casa de los famosos 2—, vengo con cansancio retrasado pero no importa, ¡voy con todo!”