Lo que parecía ser una tranquila salida al parque para el actor Salvador Zerboni se transformó en una experiencia aterradora mientras intentaba hacer ejercicio durante su estancia en Guadalajara.

El actor compartió en redes sociales que fue víctima de un intento de asalto y, más tarde, ofreció detalles sobre el suceso en una entrevista para "De primera mano".

Según explicó el exparticipante de "La Casa de los Famosos All-Stars", el incidente ocurrió durante uno de sus descansos, ya que está grabando una película en el estado. Zerboni salió a correr en un parque frente a su hotel, y al cruzar una calle, se encontró con los delincuentes.

“Me agarraron dos chamacos. No sabía si querían una foto o algo porque traía yo los audífonos y me señalaban, y cuando volteé, uno trató de arrancarme la cadena, el otro el teléfono”, comentó al programa.

De forma instintiva, Zerboni reaccionó y forcejeó con los asaltantes. “Nos fuimos los tres al suelo, gracias a dios no traían ningún arma y salí con un susto de aquellos”, recordó.

Aunque no recuerda exactamente cómo ocurrió el enfrentamiento, Zerboni explicó que logró mantener sus pertenencias y vio cómo los delincuentes huían. Su mano quedó sangrando, aunque cree que fue debido a un golpe durante la disputa.

“Fue el golpe que yo levanté la mano. Cuando sentí el forcejeo del otro lado, alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio de verles la cara”, señaló.

Zerboni reflexionó sobre su reacción y comentó que, si hubiera visto un arma, se habría quedado mucho más impactado. Sin embargo, al percatarse de que no portaban nada, se sintió algo más tranquilo. “Yo pensé que me estaban avisando que venía un coche o algo, porque íbamos hacia un cruce. Me paré, me quité un poquito el audífono de un lado y les puse atención”, explicó.

El actor también observó que los asaltantes parecían ser jóvenes, de unos 20 años.

