Salvador Zerboni admite que se siente destrozado y devastado por ser el primer eliminado de “La casa de los famosos All-Stars”, la decisión estaba entre él y el también actor Alfredo Adame.

Zerboni, de 45 años, no podía creer que él tenía que salir de la casa, cuando en la segunda edición del reality que se realiza en Estados Unidos, terminó en segundo lugar.

El villano de telenovelas, que según opiniones de sus fans hizo un muy buen trabajo dentro del reality, se quedó pasmado cuando anunciaron su salida, casi al borde del llanto.

Ya más tranquilo, al hablar sobre el tema, Zerboni, quien se recupera de un problema de salud en la audición de un oído, aseguró que tomará la experiencia con sabiduría y sin ego.

"Definitivamente me siento devastado, me siento destrozado, no puedo mentir, pero este villano favorito que a lo mejor no es tan favorito en este momento pero villano sí, y de un gran corazón, no entiende realmente qué fue lo que sucedió", admitió.

Salvador Zerboni vivió las mieles del éxito y ahora enfrenta su realidad en shock.

En redes sociales su nombre se volvió tendencia, pues mucha gente se mostró inconforme de que él haya sido el primer eliminado, incluso, Sergio Mayer, quien conforma el panel del programa, admitió que el actor tenía mucho que dar.

Mayer se sinceró al decir que haber sido el primer eliminado de esta edición del reality, le afectará mucho a Zerboni, tanto, que considera va a necesitar ayuda psicológica.

"Acuérdense de mí, esto le va a hacer mucho daño, mucho daño emocional, mucho daño mental , va a necesitar mucho apoyo psicológico", dijo, y reveló que al terminar el programa vio a Salvador Zerboni caminando solo en el estacionamiento, gritando desesperado, "con toda la razón", dijo Mayer, quien se sinceró al decir que aunque no son amigos y nunca se han llevado bien, reconoce que Zerboni es competitivo, astuto, y un gran guerrero y estratega.

