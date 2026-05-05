Más Información

Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

Scott Yoo es designado como director titular de la OFUNAM

Luis Villoro, un gran pensador vigente

Luis Villoro, un gran pensador vigente

Que México retenga arte de los Gelman, piden

Que México retenga arte de los Gelman, piden

Así fue el gran robo hormiga en el Museo Nacional de México

Así fue el gran robo hormiga en el Museo Nacional de México

TV UNAM participará en el encuentro internacional de televisión pública INPUT 2026

TV UNAM participará en el encuentro internacional de televisión pública INPUT 2026

Presentarán “Cállense. Los nuevos rostros de la censura” en el encuentro Periodismo frente al silencio

Presentarán “Cállense. Los nuevos rostros de la censura” en el encuentro Periodismo frente al silencio

El , , anunció su salida del grupo, mostrando gratitud a sus compañeros de agrupación y al público, por todas las satisfacción que vivió durante que formó parte de la alineación, pero la no compartió la noticia todavía en sus redes sociales.

El músico texano recurrió a sus redes para dar a conocer la noticia, con un post, en el que despejaría cualquier duda de que, al dejar la banda, habría quedado malentendido con los otros miembros de Intocable, pues fue puntual a la hora de darles las gracias por todos los años que pasaron juntos.

"Hoy me toca tomar un nuevo camino (...), a la banda, gracias por su talento, su amistad y por todo lo que construimos juntos".

Lee también

También agradeció a los fans de la banda norteña, por todas las muestras de cariño que recibió y percibió durante su estancia en el grupo, que rebasa más de 30 años.

"Quiero tomar un momento para agradecer sinceramente al público y a la banda por su apoyo, cariño y por cada momento compartido, ha sido una etapa muy especial en mi vida, llena de música, aprendizaje y recuerdos que siempre llevaré conmigo, gracias por estar ahí, por creer en nosotros y por hacer que cada presentación fuera inolvidable".

Y si bien, Salinas no habló de los motivos que lo orillaron a salir del grupo, no descartó que pronto dé noticias relacionadas a su etapa como músico con la frase "esto no es un adiós, sino un hasta luego".

Lee también

En 1995, cinco años después del lanzamiento de la banda, y poco antes de la publicación de "Llévame contigo", su quinta producción discográfica, Felix salió del grupo, debido a que deseaba continuar con sus estudios y cursar la universidad y, aunque ese fue el motivo por el que la banda buscó su sustituto, él no terminó por inscribirse.

Esto debido a que Bobby Pulido, que es su pariente lejano, le pidió que se convirtiera en su bajista, para grabar su prumer álbum, "Desvelado".

"Yo quería regresar al colegio, pensé ´necesito ir primero para la escuela y acabarla´, por eso me salí, ya iba a inscribirme, pero Bobby Pulido, que concía desde los 10 u 11 años, me dijo ´voy a ser un grupo, necesito ayuda en el baj, ¿te animas?´", detalló en entrevista para "La bravata".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]