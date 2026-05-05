El bajista de Intocable, Felix Salinas, anunció su salida del grupo, mostrando gratitud a sus compañeros de agrupación y al público, por todas las satisfacción que vivió durante que formó parte de la alineación, pero la banda no compartió la noticia todavía en sus redes sociales.

El músico texano recurrió a sus redes para dar a conocer la noticia, con un post, en el que despejaría cualquier duda de que, al dejar la banda, habría quedado malentendido con los otros miembros de Intocable, pues fue puntual a la hora de darles las gracias por todos los años que pasaron juntos.

"Hoy me toca tomar un nuevo camino (...), a la banda, gracias por su talento, su amistad y por todo lo que construimos juntos".

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También agradeció a los fans de la banda norteña, por todas las muestras de cariño que recibió y percibió durante su estancia en el grupo, que rebasa más de 30 años.

"Quiero tomar un momento para agradecer sinceramente al público y a la banda por su apoyo, cariño y por cada momento compartido, ha sido una etapa muy especial en mi vida, llena de música, aprendizaje y recuerdos que siempre llevaré conmigo, gracias por estar ahí, por creer en nosotros y por hacer que cada presentación fuera inolvidable".

Y si bien, Salinas no habló de los motivos que lo orillaron a salir del grupo, no descartó que pronto dé noticias relacionadas a su etapa como músico con la frase "esto no es un adiós, sino un hasta luego".

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En 1995, cinco años después del lanzamiento de la banda, y poco antes de la publicación de "Llévame contigo", su quinta producción discográfica, Felix salió del grupo, debido a que deseaba continuar con sus estudios y cursar la universidad y, aunque ese fue el motivo por el que la banda buscó su sustituto, él no terminó por inscribirse.

Esto debido a que Bobby Pulido, que es su pariente lejano, le pidió que se convirtiera en su bajista, para grabar su prumer álbum, "Desvelado".

"Yo quería regresar al colegio, pensé ´necesito ir primero para la escuela y acabarla´, por eso me salí, ya iba a inscribirme, pero Bobby Pulido, que concía desde los 10 u 11 años, me dijo ´voy a ser un grupo, necesito ayuda en el baj, ¿te animas?´", detalló en entrevista para "La bravata".

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melc