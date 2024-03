Ilse Salas confía en Prieto e ignora a haters

Susana San Juan es, en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, la mujer deseo del personaje central desde niño y por el cual lucha por convertirse en el señor de Comala.

Pero es también un símbolo de aparente incesto y promiscuidad, de misterio y de preservación del rol de la mujer al cuidado de los demás y víctima de abusos.

Y para representarla en la versión cinematográfica, dirigida por Rodrigo Prieto, se eligió a Ilse Salas (Las niñas bien y Señorita 89), quien hasta el momento no ha visto nada del proyecto, aún en posproducción.

“Siempre va a haber gente detractora, sobre todo los que conocen la novela, porque es genial y está difícil de adaptar. Cada cerebro la ve distinto y es muy válido, dirán que Susana no era así (físicamente) y está bien porque, ¿cómo vas a juzgar algo que cada quien imagina? Pero puedo decir que la versión de Prieto es muy parecida a lo que varios que estábamos ahí nos habíamos imaginado”, cuenta la actriz brevemente, por cuestiones contractuales.

Pedro Páramo, novela publicada originalmente en 1955, narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la del hombre que da título a la novela, quien es un corrupto por la Revolución.

Tenoch Huerta, Manuel García Rulfo, Noé Hernández, Roberto Sosa y Mayra Batalla forman parte del elenco, que tuvieron locaciones principalmente en San Luis Potosí y foros de la Ciudad de México.

Es la ópera prima de Prieto, reconocido cinefotógrafo nominado en cuatro ocasiones al Oscar, por su labor en las cintas Secreto en la montaña, Silencio, El irlandés y la reciente Los asesinos de la luna.

“Haber estado con varios directores le dio una escuela que a nadie más en la vida. Hacía cosas que luego, hablando con él, decía: ‘tal cosa se la aprendí a Scorsese, o esto a alguien más’. Y te sientes privilegiada porque además como director Rodrigo es paciente, generoso y humilde”, expresa Ilse.

Pedro Páramo es producida por Netflix, compañía streaming que en su momento informó que entre sus misiones era trasladar la literatura mexicana a la pantalla, siendo la novela de Rulfo la primera muestra de esta etapa de trabajo.

Prieto ha dicho que la producción va “lenta” por los efectos visuales que se requieren y que se hará uso de la Inteligencia Artificial (IA) para algunas escenas.

De ciencia ficción

Al parejo de los ensayos del musical Cabaret, ahora en cartelera del Teatro Insurgentes, Ilse aceptó la invitación de la realizadora argentina Lucía Puenzo para formar parte de una serie de ciencia ficción.

Futuro desierto está ubicada en México, con la presencia de androides y un contexto distópico.

“Hago dos capítulos nada más, pero que Lucía me invitara luego de Señorita 89 quiere decir que no le quedé mal (risas). Sólo puedo contar que la serie es perturbadora y que yo no soy una androide”, comenta la actriz de buen humor.

Ilse también está ahora en la posproducción de La liberación, serie que mostrará al mundo después del movimiento #MeToo, de la que es productora y protagonista junto con las también actrices Cassandra Ciangherotti y Johanna Murillo.

Dirigida por Alejandra Márquez Abella (Las niñas bien), se espera tenga salida este mismo año por el streaming de Prime Video.