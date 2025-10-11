Ian Watkins, exvocalista de la banda de rock Lostprophets, fue atacado en la prisión de Wakefield, West Yorkshire, y declarado muerto en el lugar la mañana de este sábado 11 de octubre.

Según medios internacionales, el artista, quien cumplía una condena de 29 años por delitos sexuales contra menores, fue emboscado y herido gravemente con un cuchillo. La policía de West Yorkshire informó que dos hombres, de 25 y 43 años, fueron arrestados bajo sospecha de asesinato.

Paramédicos y autoridades acudieron al penal HMP Wakefield, donde se inició una investigación por homicidio. Tras el incidente, la prisión fue cerrada y un portavoz del Servicio Penitenciario declaró que no harían más comentarios mientras continúan las indagatorias.

Lee también: Reportan que Diane Keaton murió tras ser trasladada a un hospital

No era la primera vez que Watkins sufría agresiones en la cárcel. En 2023 fue apuñalado y su vida estuvo en riesgo; en aquel episodio, tres reclusos lo mantuvieron como rehén durante seis horas, según se reportó.

Antecedentes de Watkins

Ian Watkins fue condenado en diciembre de 2013 a 29 años de prisión más seis bajo libertad condicional. Admitió haber cometido intento de violación y agresión sexual contra un menor de 13 años, aunque negó el cargo de violación.

También confesó haber conspirado para violar a un niño, además de tres cargos de agresión sexual, siete por producción y posesión de material pornográfico infantil, y uno por posesión de una imagen extrema que involucraba un acto sexual con un animal, incluyendo el intento de violación de un bebé.

Lee también: Diane Keaton: las películas imprescindibles y dónde verlas en streaming

En 2014, los jueces rechazaron su apelación para reducir la condena, y el magistrado señaló que Watkins mostraba una “completa falta de remordimiento” y una “influencia corruptora”.

Tras la sentencia, Des Mannion, director nacional del NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños) en Gales, declaró:

“Watkins usó su fama y estatus mundial para manipular personas y abusar sexualmente de niños. Pero no debemos olvidar que este caso no trata de una celebridad: se trata de las víctimas, y esas víctimas son niños.”

*Con información de BBC