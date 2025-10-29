Hugh Jackman y Sutton Foster hicieron su debut como pareja en una alfombra roja. Después de que ambos actores se divorciaran destaparon su amor al mundo, y por primera vez aparecieron juntos y como pareja en una alfombra.

Esto ocurrió durante el estreno de "Song Sung Blue", la más reciente película del actor de 57 años que lució muy sontiente junto a Foster, de 50, quien se veía contenta con un rostro sin maquillaje; ambos posaron frente a los fotógrafos que cubrían el evento en el Teatro Chino TCL de Hollywood.

Para la ocasión, ella eligió un vestido lencero negro con tirantes finos, y él un traje clásico azul marino con camisa blanca.

Las versiones de una relación entre Jackman y Foster surgieron hace un año, en ese entonces, fuentes cercanas a ambos revelaron a Page Six que estaban juntos y "enamorados".

En enero DE 2025 parecieron confirmar el romance al pasear tomados de la mano y cenar en un restaurante en Santa Mónica, California. Su relación comenzó después de que ambos se divorciaran.

Un romance después de dos divorcios

Mientras Jackman se separó de Deborra-Lee Furness en septiembre de 2023 tras 27 años juntos, Foster solicitó el divorcio al guionista Ted Griffin en octubre de 2024 y luego de 10 años de matrimonio.

Hugh Jackmany Deborra-Lee Furness se conocieron en 1995 durante el rodaje de la serieaustraliana "Correlli", tras cuatro meses de noviazgo, Jackman le propuso matrimonio a Deborra; cuando se casaron él tenía 28 años y ella 41.

Optaron por la adopción y en julio de 2000 adoptaron a su primer hijo llamado Oscar Maximilian, después, en 2005 adoptaron a su segunda hija de nombre Ava Eliot.

Hugh Jackman y Sutton Foster se conocieron en 2008, cuando ambos estaban casados con otras personas; ella interpretaba a la princesa Fiona en "Shrek: El Musical". Ahora son pareja. FOTO: LISA O'CONNOR / AFP

Tras 27 años de sólido matrimonio, en mayo de 2025, Deborra-Lee Furness solicitó oficialmente el divorcio, que se finalizó el 12 de junio de 2025.

"El drama ya quedó atrás y han construido una sólida base de confianza (...) Ambos se sienten felices y emocionados de compartir su futuro juntos", señaló a "People" una fuente cercana a Foster.

Hugh Jackman y Sutton Foster se conocieron en 2008, cuando ambos estaban casados con otras personas; ella interpretaba a la princesa Fiona en "Shrek: El Musical".​

La relación se fortaleció durante la colaboración en la producción de Broadway "The Music Man" (2021-2023), donde protagonizaron juntos y desarrollaron una amistad que pasó a un romance.

