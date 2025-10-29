Más Información

Migración a debate en El Colegio Nacional

Migración a debate en El Colegio Nacional

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Evocarán la vida y obra de Luis González y González, creador de la microhistoria

Evocarán la vida y obra de Luis González y González, creador de la microhistoria

Mujeres le dicen a Taibo II: "su miopía machista le impide ver a las escritoras potentes que hay en México"

Mujeres le dicen a Taibo II: "su miopía machista le impide ver a las escritoras potentes que hay en México"

“El FCE ha tenido una actitud anti machista, quien no lo quiera entender es porque trae boleto”: Paco Ignacio Taibo II

“El FCE ha tenido una actitud anti machista, quien no lo quiera entender es porque trae boleto”: Paco Ignacio Taibo II

Fuera Taibo, piden mujeres en mitin poético, "o será señalado, dondequiera que se pare"

Fuera Taibo, piden mujeres en mitin poético, "o será señalado, dondequiera que se pare"

hicieron su debut como pareja en una alfombra roja. Después de que ambos actores se divorciaran destaparon su amor al mundo, y por primera vez aparecieron juntos y como pareja en una alfombra.

Esto ocurrió durante el estreno de "Song Sung Blue", la más reciente película del actor de 57 años que lució muy sontiente junto a Foster, de 50, quien se veía contenta con un rostro sin maquillaje; ambos posaron frente a los fotógrafos que cubrían el evento en el Teatro Chino TCL de Hollywood.

Para la ocasión, ella eligió un vestido lencero negro con tirantes finos, y él un traje clásico azul marino con camisa blanca.

Las versiones de una relación entre Jackman y Foster surgieron hace un año, en ese entonces, fuentes cercanas a ambos revelaron a Page Six que estaban juntos y "enamorados".

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP.
Foto: Jordan Strauss/Invision/AP.

Lee también:

En enero DE 2025 parecieron confirmar el romance al pasear tomados de la mano y cenar en un restaurante en Santa Mónica, California. Su relación comenzó después de que ambos se divorciaran.

Un romance después de dos divorcios

Mientras Jackman se separó de Deborra-Lee Furness en septiembre de 2023 tras 27 años juntos, Foster solicitó el divorcio al guionista Ted Griffin en octubre de 2024 y luego de 10 años de matrimonio.

Hugh Jackmany Deborra-Lee Furness se conocieron en 1995 durante el rodaje de la serieaustraliana "Correlli", tras cuatro meses de noviazgo, Jackman le propuso matrimonio a Deborra; cuando se casaron él tenía 28 años y ella 41.

Optaron por la adopción y en julio de 2000 adoptaron a su primer hijo llamado Oscar Maximilian, después, en 2005 adoptaron a su segunda hija de nombre Ava Eliot.

Hugh Jackman y Sutton Foster se conocieron en 2008, cuando ambos estaban casados con otras personas; ella interpretaba a la princesa Fiona en "Shrek: El Musical". Ahora son pareja. FOTO: LISA O'CONNOR / AFP
Hugh Jackman y Sutton Foster se conocieron en 2008, cuando ambos estaban casados con otras personas; ella interpretaba a la princesa Fiona en "Shrek: El Musical". Ahora son pareja. FOTO: LISA O'CONNOR / AFP

Tras 27 años de sólido matrimonio, en mayo de 2025, Deborra-Lee Furness solicitó oficialmente el divorcio, que se finalizó el 12 de junio de 2025.

"El drama ya quedó atrás y han construido una sólida base de confianza (...) Ambos se sienten felices y emocionados de compartir su futuro juntos", señaló a "People" una fuente cercana a Foster.

Hugh Jackman y Sutton Foster se conocieron en 2008, cuando ambos estaban casados con otras personas; ella interpretaba a la princesa Fiona en "Shrek: El Musical".​

La relación se fortaleció durante la colaboración en la producción de Broadway "The Music Man" (2021-2023), donde protagonizaron juntos y desarrollaron una amistad que pasó a un romance.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿William quitará los títulos reales a las princesas Beatriz y Eugenia tras escándalo de su padre, el príncipe Andrés. Foto: (Photo by Samir HUSSEIN / POOL / AFP) / Tomada de Instagram @princesseugenie

¿William quitará los títulos reales a las princesas Beatriz y Eugenia tras escándalo de su padre, el príncipe Andrés?

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda. Shutterstock vía Grosby Group

“Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”: Demi Moore confiesa infidelidad la noche previa a su boda

Familia de Britney Spears está “aterrorizada” por su comportamiento: “Está perdiendo el control”. Foto: EFE / Nina Prommer

Familia de Britney Spears está “aterrorizada” por su comportamiento: “Está perdiendo el control”

Compositor critica versión de "La gata bajo la lluvia" de Ángela Aguilar: "Fue por complacer el capricho de algunos artistas" . Foto: BECK / AFP / TikTok Manu Moreno

Compositor arremete contra Ángela Aguilar por cover de canción de Rocío Dúrcal: "Una práctica corrupta", dice

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney enamora con espectacular vestido de ‘princesa’ en premiere de “Christy”

[Publicidad]