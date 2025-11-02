Este Día de Muertos, los altares dedicados a figuras del espectáculo mexicano se convirtieron en verdaderos homenajes llenos de nostalgia, cariño, y una buena dosis de flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar y mucho color.

En la Cineteca Nacional, la diva del cine mexicano, Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre del año pasado, recibió una ofrenda digna de su legado. Igualmente, el retrato de los críticos de cine, Carlos Bonfil y Pepe Návar, éste último colaborador de EL UNIVERSAL, se hicieron presentes en una de las ofrendas.

Mientras tanto, en los foros de Ventaneando, los compañeros de Daniel Bisogno le rindieron tributo con una ofrenda que incluyó una réplica en calavera del conductor, quien murió a inicios de año.