André, el hijo de Sherlyn no pregunta quién es su papá porque la actriz le ha explicado cómo es que está conformada su familia, la cual no incluye un padre, sólo es ella, él y su perrito.

El hijo de Sherlyn se vistió de príncipe para celebrar su cumpleaños número cinco, la actriz, muy emocionada, contó que su hijo, nacido en 2020 a través de un tratamiento de fertilidad mediante inseminación artificial, no tiene confusión sobre por qué no hay un papá en su familia.

Sherlyn le ha explicado a su hijo que su familia es distinta a las demás.

"Le digo, mira mi amor en esta familia hay una mamá, un papá y unos hijitos, en esta otra familia hay dos papás y un hijito, en nuestra familia hay una mamá,un André y un perro", dijo al programa "Venga la Alegría".

La actriz, que está a unas semanas de cumplir 40 años, explicó que para su hijo no hay una estructura que le esté haciendo falta porque sabe que todas las familias son diferentes y que la de él está conformada así.

Sherlyn luciendo su embarazo en redes. Foto: Instagram @sherlyny

Sherlyn se apoya en sus amigos para darle a su hijo una figura masculina

Sherlyn reconoce que ella, aunque es la mejor mamá para André no puede suplir la figura masculina, ni tampoco pretende serlo.

"No soy el mejor papá que puede tener André, esa parte yo no la puedo suplir, la figura masculina no la puedo modelar porque no soy una figura masculina y no pretendo serlo tampoco", enfatizó.

Sin embargo se apoya de sus amigos hombres que tienen una masculinidad corrrecta para que su hijo tenga en ellos un referente masculino.

"Que son hombres de bien, ejemplos de congruencia y de palabra", compartió.

Aunque por muchos años la actriz cerró las puertas del amor, ahora está abierta a tener una relación de pareja, y compartió que por ahí hay unos pretendientes; Sherlyn hizo su sueño realidad de convertirse en madre y se ha enfocado en cuerpo y alma en ello, en redes sociales enternece a sus fans cada que comparte un video de su hijo.

