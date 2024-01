Sherlyn revela que inició un tratamiento de inseminación artificial para convertirse en madre por segunda vez

Sherlyn debutó como mamá en mayo del 2020, cuando dio la bienvenida a su hijo André. En ese entonces la maternidad de la actriz fue sumamente cuestionada, ya que decidió someterse a un proceso de inseminación artificial por su cuenta, después de varios intentos fallidos por sostener una relación estable.

Ahora, casi cuatro años después de su primer embarazo, la también cantante reveló que se encuentra bajo el mismo proceso, pues uno de sus más grandes deseos para este 2024 es darle una hermanita a su bebé.

A través de sus redes sociales, compartió algunas imágenes y videos de lo que han sido sus últimas semanas, y es que, según compartió en un mensaje, las ha pasado entre inyecciones, hormonas y una decena de estudios para lograr embarazarse: "Estoy en las semanas de estimulación para la extracción de óvulos. Son semanas de hormonas, piquetes, estudios, miedos, pero también de saber que puede crecer mi familia", escribió.

A diferencia de su primer procedimiento, en esta ocasión Sherlyn decidió no estar sola en este viaje y todo lo ha hecho acompañada de sus padres, hermana, sobrino y por supuesto, el pequeño André: "No puedo sentirme más bendecida por la familia que tengo, mi mamá y mi papá que son los más emocionados, mi hermana y mi sobrino que hasta a las citas médicas me acompañan y por lo más importante en mi vida que es mi hijo", agregó.









Aunque es una mujer joven y tiene a la ciencia de su lado, Sherlyn esta consciente de que este tratamiento podría no funcionar; sin embargo, aseguró que de volver a embarazarse, este nuevo bebé crecería rodeado de amor y en una familia estable, sin importar que por ahora no tenga una pareja a su lado: "No puedo decirles que va a pasar por que Dios no revela sus planes, pero si se da la bendición de tener otro bebe les prometo que crecerá con todo el amor del mundo".

Asimismo invitó a sus seguidoras a reflexionar sobre este tipo de opciones para ejercer la maternidad, ya que, aseguró, son una gran opción para aquellas mujeres que desean postergar la maternidad o no han encontrado al compañero adecuado: "A ti que me estas leyendo y no tienes pareja o quieres darte más años para trabajar, viajar, encontrar al amor de tu vida antes de tener bebes; ¡congela tus óvulos!", finalizó.

La publicación de la actriz generó un fuerte debate en las redes sociales, pues mientras muchos la cuestionaron por no darle una familia tradicional a su hijo, otros le mostraron su apoyo y le enviaron bendiciones para que pueda lograr su sueño: "Dios contigo, que todo salga como planeas", "Una familia también es mamá y sus hijos", "respeto totalmente pero es un proceso costoso y no todos tenemos esa parte económica para hacerlo", "¿Por qué no acudir a la adopción?", son algunos comentarios que se pueden leer.

