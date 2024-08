Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magún y Consuelo Duval, conocidas por su franqueza en el programa “Netas Divinas”, no dudaron en hablar con sinceridad durante su reciente aparición en el canal de YouTube “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz.

En esta ocasión, las presentadoras compartieron sus opiniones sobre Michel Duval, el carismático hijo de la estrella de “La familia P. Luche”.

La conversación inició cuando Magún preguntó cómo se maneja la atracción hacia los hijos de amigas, mientras miraba a Consuelo, por lo que su duda generó algunas risas cómplices entre las presentes.

Las netas de "Netas Divinas". Foto: Armando Pereda.

Daniela mencionó que se sentía un poco incómoda hablando de esto, dado la cercanía que tiene con Michel. Sin embargo, Natalia Téllez intervino para destacar que no puede ocultar su admiración por el joven. “Ay, por favor, caliente, ¿cuál instinto? Siempre está sabroseándolo,” comentó Téllez, añadiendo que Michel es joven, pero no tanto.

Paola Rojas se unió al tema, reconociendo que realmente el hijo de Duval es muy atractivo. “Está guapísimo. No, no está bueno, está buenísimo. No sabes el bombón,” dijo Paola, coincidiendo con sus amigas.

A pesar de los comentarios humorísticos sobre el físico de Michel, las conductoras reafirmaron su aprecio por él.

Asimismo, compartieron una anécdota sobre el actor, pues este visita frecuentemente el foro de “Netas Divinas” para ver a su madre, lo que genera nervios entre ellas.

Natalia recordó específicamente un episodio en que Michel participó en el programa y cómo sus comentarios parecían resonar con sus propias opiniones. “Todo lo que él decía, pensábamos ‘sí, a huevo’ y yo dije ‘me cae increíble’,” recordó Natalia.

Consuelo orgullosa mostró una foto de Michel, en la que aparece con el torso desnudo en blanco y negro promocionando un perfume. Para cerrar, Paola bromeó sugiriendo que la famosa le enviara más fotos del también modelo.





¿Quién es Michel Duval?

Michel Duval, el hijo menor de Consuelo Duval, ha estado inmerso en el mundo del entretenimiento desde joven, influenciado por la carrera de su madre. Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y en la Academia Americana de Artes Dramáticas. Su carrera comenzó con papeles en la telenovela “Atrévete a soñar” y en episodios de “La rosa de Guadalupe” durante su adolescencia.

Más tarde, participó en producciones internacionales como “Diablero”, “Mujeres asesinas” y “Queen of the South”. En 2021, Michel exploró la música y ha tenido éxito en el modelaje, trabajando con marcas como Armani y Louis Vuitton. En su Instagram, también comparte su amor por los viajes.