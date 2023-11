Daniela Magún encuentra en "Netas divinas" alivio tras truene con Alex de Magneto

Todavía sigue estando presente el dolor en Daniela Magún tras la ruptura amorosa que vivió hace unas cuántas semanas con Hugo de la Barreda, mejor conocido por Alex de Magneto, sin embargo encontró en sus amigas, incluidas sus colegas del programa “Netas divinas”, un alivio para amortiguar este mal momento.

“Qué mejor terapia que el trabajo, sin duda, así como los hijos y las amigas”, expresó la cantante en entrevista con los medios señalando a Consuelo Duval, Natalia Téllez y Paola Rojas con quienes comparte dicho show de Unicable, que está por celebrar su aniversario 30.

“Somos las hermanas elegidas por la vida, yo creo que de repente no hay casualidades y por algo nos tocó estar a nosotras aquí, Gali no está con nosotros porque sabemos que dio positivo a COVID, entonces también no hay coincidencias, sino diosidencias y ésta definitivamente es una de ellas”.

La integrante del grupo Kabah agregó que a estas conductoras les ha tocado de alguna forma abrirse de alguna manera y verse vulnerables en pantalla, algo que le sucedió recientemente, pero la retroalimentación de todas las personas, así como los lectores le ha ayudado.

“Al escucharlas, sé que no estoy sola, que no soy la única que está pasando por esto entonces muchas gracias, esto es lo que es ‘Netas divinas’, es sentarnos, disfrutar, es doler y que saber que tenemos una red de apoyo que los invito a todas y a todos porque de verdad es un bálsamo para el alma”.

Magún terminará el año trabajando; este sábado 2 de diciembre estará en los 90s Pop Tour en la Arena Ciudad de México, lugar que estarán por ocasión 21, por lo que dijo, ya tienen un récord especial, luego van a ir a Guadalajara y a Puebla, así como conciertos en solitario con Kabah.

"Netas divinas" se convierte en una playa

Con motivo de este cumpleaños 30 del programa “Netas divinas” hicieron una transmisión especial simulando que el estudio era una playa y una de las más agradecidas es la periodista Paola Rojas.

“Ha sido hermoso, toda una aventura, la verdad es que transformó mi vida y mi carrera porque justamente me permite abrir el corazón y el alma, contarlo todo de la mano de mujeres a las que por supuesto admiro y también adoro, lo disfruto, aprendo, ha sido un bálsamo importante, importantísimo en momentos clave y una delicia en ciertos momentos”.

Téllez dijo no tener filtro y contestar con la mayor honestidad y claridad a todos los cuestionamientos que se hacen en el show.

“Es el espacio donde más se me ha permitido ser yo, con más libertad en cuanto a posturas, personas, bromas, les agradezco a mis compañeras que lo reciben con toda la buena intención que sale y el poco filtro con el que viene.

Consuelo Duval destacó que lo mejor de estar con ellas ha sido tener un acercamiento mayor con la gente, en este espacio en donde pueden ser más “netas” que en otro lado.

“Hemos abierto el corazón a puntos que uno dice ¿de veras lo conté?, en qué momento y lo único que recibes es una red de amor impresionante”, concluyó.

rad