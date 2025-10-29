Más Información

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

La muerte de Alicia Bonet dejó un gran vacío dentro del . La actriz, recordada por su icónico papel de Claudia en la cinta " falleció el pasado 26 de octubre por causas que hasta hoy eran desconocidas.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, Mauricio Bonet, hijo de la intérprete dio algunos detalles sobre la últimos momentos de su vida, incluyendo los problemas de salud que enfrentaba.

El también actor explicó que Bonet padecía EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva) y tras presentar serias complicaciones perdió la vida: “Estuve con ella todo el tiempo, desde que enfermó. Me voy con la tranquilidad que hice todo lo que podía hacer por ella”, dijo.

Mauricio también agradeció las muestras de cariño que la familia ha recibido en estos momentos difíciles: “Fue realmente increíble ver tanta gente, fue una estrella muy importante del cine”, agregó.

La actriz fue despedida en una ceremonia íntima, a la cual, confirmó el histrión, también asistió su padre, .

Alicia Bonet dejó un legado imborrable en el cine y la televisión. Participó en más de 30 producciones entre las que destacan las cintas "Guadalajara en verano", "Despedida de soltera" y "El escapulario"; además de telenovelas como "Viviana" y "Rubí".

