Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

, -integrante de-, se casó este fin de semana y, como parte de la celebración, su padre, Alex González y Fher Olvera interpretaron algunas de las canciones más famosas de la banda.

Pese a que las canciones de Maná suelen sonar de forma habitual en las bodas, el hecho de que, en esta ocasión, tres de los integrantes del grupo jalisciense estuvieran ahí presente es lo que causó fascinación pues, mientras uno de ellos se trataba del padre de la novia, otro fue el baterista Alex González y, por supuesto, Fher, su líder.

De acuerdo con las fotografías que Karla -también música y compositora- ha compartido del día de su boda, celebraba el pasado sábado 7 de febrero, se trató de una ceremonia religiosa en la que, frente al altar, ella y su prometido, Rolando Orozco, se dieron el "sí".

Boda de Karla Vallín y Rolando Orozco. Foto: Instagram
Y, si bien, la joven -y su ahora esposo- eligieron una canción de Franco de Vita ("¿Tú de qué vas?") para bailar el vals, no faltó la presencia de Sergio, Alex y Fher, como atracción musical, para ambientar la fiesta, la cual contó con cientos de invitados.

Alex González en la boda de Karla Vallín y Rolando Orozco. Foto: Instagram
De hecho, como Karla se dedica a la música, cantó junto a Fher, mientras su padre tocaba la guitarra; uno de los temas que interpretaron a dueto fue "Bendita tu luz".

Otras de la canciones que tocaron fue "El muelle de San Blas" y "Clavador en un bar" y "Oye, mi amor".

Otro de los momentos más emotivos del festejo cuando cuando Karla bailó con su padre, mientras le cantaba la canción que ella misma le escribió; una de las frases del tema expresa: "el tiempo pasa lento si te vas y, yo sé, que sólo quiero verte sonreír, verte tan orgulloso de mí, sé muy bien que gran parte es por ti".

Sergio Vallín y su hija en la boda de la joven, este sábado, 7 de febrero. Foto: Instagram
La novia también cantó una canción que dedicó a Rolando.

Boda de Karla Vallín y Rolando Orozco. Foto: Instagram
