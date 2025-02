¿Cómo hacer una película mexicana de acción, género prácticamente inédito en la cinematografía local? El director Chava Cartas tenía algo firme en la cabeza: no hacer de los personajes una especie de Rambo, ícono hollywoodense que jamás tiene miedo, se pone pólvora en las heridas y puede acabar con decenas de enemigos él solo.

“El reto no era el presupuesto, sino evitar una película a la gringa, con todo y que me gustan, que no se sustentara en la pirotecnia y las explosiones, porque obviamente no tenemos el músculo, pero sí crear personajes entrañables”.

Así, junto con el productor Francisco González Compeán, vieron en los Murciélagos, como se le conoce al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, una figura idónea para eso.

Dicho cuerpo incluso ha ganado premios internacionales en concursos contra otras fuerzas especiales, pero se difunde poco.

“Quería mostrar héroes de este país, y no héroes malos, ni del narco, ni de la mafia, como luego se da esa idea, de que sólo tienen dinero, mujeres y poder, cuando la cosa no es así en la realidad, son gente que mata personas. Los Murciélagos están en la línea de fuego, creyendo y luchando”, dice Cartas.

Así inició Contraataque, película que estrena este viernes en Netflix, pero que tendrá esta semana algunas funciones especiales en Cinemanía, llevando en los roles principales a Luis Alberti como el capitán del escuadrón que se ve enredado con un jefe narco (Noé Hernández), quien desea aniquilar a sus integrantes.

“No se trata de un panfleto militar, simplemente es una película de acción, con personas a las que podemos admirar”, subraya el realizador del filme.

González Compeán comenta que se acercaron al Ejército mexicano para contarle la historia y éste los apoyó con entrenamiento, a fin de que saliera lo más verosímil posible, vehículos y algunos elementos para salir a cuadro. Jamás, aclara, se les sugirió que hubiera un cambio en el guion.

“El problema es que no teníamos referencias, de decir: esta película se parece a tal otra. Fuimos francos, les pedimos una cita y dijimos lo que queríamos hacer, que los protagonistas eran miembros de las fuerzas armadas, profesionales, éticos y con una altísima mística de servicio de compañerismo y patriotismo”, señala el productor.

Así, algunos detalles de la trama, filmada en el Estado de México, fueron retomados de la asesoría militar. Por ejemplo, uno de los murciélagos trae chanclas en el ataque inicial y obtiene botas al quitárselas a uno de los enemigos caídos.

“Me apegué mucho a lo que ellos hacen, cómo agarran un arma y cómo caminan, cómo actúan en algunos momentos apremiantes. Ya en las escenas de acción, todo fue físico: fue armar por ejemplo placas con estopines y de la mano de efectos especiales había un tanque de aire que empujaba y hacía explotar (en paredes)”, explica.

Una regla en el set es que nadie podía descuidarse en algún momento. Choques de autos y el uso de armas, aunque fuera con salvas, debían tratarse con el mayor cuidado posible.

“Era de no podemos equivocarnos, que falle algo, porque será ejemplo para otras producciones que quieran hacer acción”.

Luis Curiel, Leonardo Alonso, Guillermo Nava, Ishbel Bautista y Guillermo Quintanilla integran el elenco, y existe la idea de hacer una secuela.

Así se hizo el filme

Preparación: Tres meses se utilizaron previos al rodaje para visualizar y planear. (25/02/2025) Foto: Draco Films

Frío: Debido a las temperaturas bajas, se utilizaron maniquís y rellenaron uniformes. (25/02/2025) Foto: Draco Films

Ajedrez: Tuvieron más de 40 stunts actuando, 70 armas, y estrictos protocolos. (25/02/2025) Foto: Draco Films

Creatividad: Palomitas de maíz simularon pedazos de pared que se descascaran. (25/02/2025) Foto: Draco Films

Emoción: Además de los efectos en el sitio, se procuró mostrar los gestos de miedo. (25/02/2025) Foto: Draco Films

Militares reales: Usaron helicópteros que fueron también pilotados por ellos. (25/02/2025) Foto: Draco Films