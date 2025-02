Damián Alcázar sorprende con su aparición en redes sociales, a las que recurrió, pese a no usar sus cuentas oficiales, para aclarar que su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la 4T persiste, luego de que se afirmara que el actor se había desligado de Morena.

En un video, compartido en la cuenta de X del exdiputado de Morena, Miguel Torruco Garza, Alcázar aparece sosteniendo una conversación con el político, a través de la que aclara que, todo lo que se ha dicho a su nombre en redes, es totalmente falso.

"Estoy con Damián Alcázar y, de una vez por todas, vamos a preguntarle, ¿renunciaste a la cuarta transformación, querido Damían?", pregunta Torruco Garza.

(De fondo se alcanza a apreciar el segundo movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, mismo que usó el director de cine, Luis Estrada, para musicalizar "La dictadura perfecta", cinta protagonizada por Alcázar).

Después de afirmar que no habái renunciado al movimiento, impulsado por Morena, el actor de "Todo el poder" argumentó que están tomando su indentidad, a través de redes sociales, para difundir información falsa acerca de su persona.

"Por supuesto que no. Miguel... hay alguien que, usurpando mi identidad, se mete a dar sus opiniones, con las que no estoy de acuerdo, porque cada quien tiene sus opiniones pero, que no me utilice a mí, yo no tengo redes sociales, no tengo redes sociales, jamás pongo nada por escrito", reiteró.

Alcázar indicó que ha sido a través de X, Facebook e Instagram que se han escrito posturas políticas, a su nombre, que distan de sus creencias e ideologías, pues es bien sabido que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, en su gestión como presidenten y, ahora hace lo propio con la doctora Sheinbaum.

"Apoyo a la doctora Sheinbaum, apoyo a Clarita, que les quede claro, sobre todo a nuestros compañeros de la cuarta transformación, yo soy incapaz de andar vertiendo opiniones si no me tranquilizo, lo analizo, lo comparo, lo pregunto y luego externo mi opinión", destacó.

El actor asoció el episodio como una manifestación de la derecha política para tratar de mermar o desprestigiar la gestión actual que, se ha dado a conocer, popularmente, como el segundo piso de la cuarta transformación.

"Cualquier cosa le sirve a la derecha para hacer todo el tiempo ruido, ahorita le están pegando durísimo a nuestra presidenta, que lo está haciendo de maravilla; yo no me puedo imaginar a la otra persona frente a Trump, no puedo, nada más no puedo, no me quiero imaginar qué hubiera pasado", señaló.

También aclaró que las confusiones no harán que comience a usar redes sociales, debido a que invierte su tiempo, por completo, a su trabajo como actor.

"Que viva la cuarta transformación, ánimo, presidenta", remató.

