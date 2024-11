La magnética presencia y la intensa mirada de Pedro Pascal parecían destinadas a acaparar la atención en el estreno de "Gladiator II" en Londres, pero esta ocasión fue su hermana Lux quien realmente se robó todas las miradas con un deslumbrante look.

El evento, realizado ayer en Leicester Square, contó con la presencia de Denzel Washington, Paul Mescal, el director Sir Ridley Scott y el Rey Carlos III.

Pedro posó para las cámaras con un atuendo completamente negro: una camisa parcialmente desabotonada que dejaba ver parte de su pecho y un elegante pantalón de vestir., mientas que Lux, quien también actriz, lució un vestido revelador en forma de diamante, a juego con el color del traje del famoso. El diseño, firmado por Stephane Rolland Couture, exhibía elegantemente parte de su piel, mientras un broche verde esmeralda acentuaba sus curvas.

Pedro Pascal y su hermana Lux Pascal en el estreno de "Gladiator II". Foto: Millie Turner/Invision/AP.

Pascal parecía comprender que, aunque él era la estrella del evento, los flashes estaban cautivados por su hermana menor, que completó su vestimenta con flequillo, ondas en el cabello y aretes plateados. Incluso, el famoso, reconocido por la serie "The Last of Us", se convirtió en una especie de estilista para Lux, acomodando la cola de su vestido en varias ocasiones para las fotos.

Los hermanos mostraron gestos cariñosos entre ellos, reflejo de su estrecha relación. En el pasado, Pedro ha mencionado ser extremadamente protector con la joven, aunque también reconoce la fortaleza de la artista y asegura que, en realidad, él la necesita más a ella que ella a él.

Lux anunció su transición de género en febrero de 2021. “Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux”, escribió Pascal en Instagram hace unas horas, compartiendo más imágenes de ambos en la alfombra roja.

Lux Pascal, una portavoz de la lucha LGBT

Lux Pascal es muy conocida en Chile, no solo por su talento como actriz ni por ser hermana de Pedro Pascal, sino también como una mujer transgénero comprometida con los derechos de la comunidad LGBT.

Lux, quien nació como Lucas Balmaceda Pascal, llegó a interpretar un papel masculino en la serie "Narcos" antes de hacer pública su transición en 2021, proceso que llevó a cabo gracias a un tratamiento hormonal. En una entrevista, comentó que "su transición ha sido algo muy natural" para toda su familia, y que desde pequeña sabía que en algún momento daría este paso.

La hermana de Pedro Pascal ha trabajado en la obra "La noche obstinada" de Pablo Rotemberg y en la serie "Los 80". No obstante, su papel más destacado antes de su transición fue el de Elías en "Narcos", donde compartió créditos con Pedro Pascal.

*Con información de Redacción.

