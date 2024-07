Lanzan tráiler de "Gladiador 2" protagonizado por Paul Mescal y Pedro Pascal

Esta mañana Paramount Pictures presentó el primer tráiler oficial de "Gladiador 2", la esperada secuela dirigida nuevamente por Ridley Scott.

Esta noticia fue muy bien recibida por los fanáticos de la película original de 2000, ahora, protagonizada por Paul Mescal (Normal People) y Pedro Pascal (The Last of Us), promete no solo revivir la historia original, también busca explorar con mayor profundidad el mundo de la antigua Roma.

Al elenco tambien se suman grandes nombres como Connie Nielsen, Denzel Washington (emperador Macrinus) y Joseph Quinn (emperador Geta), conocido por su papel de Eddie en "Stranger Things".

La película se estrenará el 22 de noviembre. La descripción del tráiler ofrece también una pequeña sipnosis sobre esta nueva cinta:

"Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Paul Mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma".

¿De qué trata Gladiador 2?

La trama se centra en Lucius, interpretado por Paul Mescal, el ahora adulto sobrino de Cómodo, que ha sido profundamente influenciado por el legado de Máximo, el protagonista de la primera película.

Este nuevo héroe está en una búsqueda personal para encontrar su destino en el turbulento telón de fondo de Roma, enfrentando desafíos que pondrán a prueba tanto su carácter como sus valores. Pedro Pascal, por su parte, asume el papel de un general romano cuya vida se entrelaza con la de Lucius, ahora un hombre valiente y decidido, que busca su propio destino influenciado por el sacrificio de Máximo en la arena hace veinte años.

El tráiler abre con una frase de Mescal a Washington: "Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se venga de un emperador".

Lucio ha pasado su vida en las afueras del imperio romano, protegido de los peligros que acechan en la capital. Sin embargo, su destino lo llevará de vuelta a las arenas del Coliseo, el escenario de épicas batallas.

La primera entrega de Gladiador, dirigida por Ridley Scott no solo conquistó al público, sino que también fue aclamada por la crítica, consolidándose como un clásico del cine moderno.

La historia trataba de Máximo Décimo Meridio, interpretado por Russell Crowe, un general romano traicionado que busca venganza como gladiador. En los Premios Oscar de 2001 fue galardonada con cinco estatuillas, una de ellas a Mejor Película, además Russell Crowe ganó el Oscar a Mejor Actor.

