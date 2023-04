Hermana de Martha Higareda es diagnosticada con artritis reumatoide

Martha Higareda contó a la prensa que existe una noticia que preocupa a toda su familia, debido a que su hermana menor, Miriam -o mejor conocida como "Miri"- fue diagnosticada con artritis reumatoide con tan sólo 38 años, situación que la tiene muy triste, sin embargo, no quiso ahondar en el tema, por respeto a su hermana quien, a lo largo de su carrera artística, ha optado por ser mucho más discreta en lo que su vida personal se refiere.

Martha Higareda está de estreno con el lanzamiento de la cinta "Fuga de reinas", con la que ha hecho su debut como productora, sin embargo, esta producción se convierte en la película número 42 en la que ha aparecido desde que incursionó en la pantalla grande en 2002, cuando dio vida a Renata en "Amarte duele", según contó a Yordi Rosado.

De hecho, ahora que se encuentra haciendo la promoción de su nuevo proyecto, confesó que los primeros besos que dio quedaron documentados en la exitosa película mexicana de Fernando Xariñana, en la que compartió créditos con Luis Fernando Peña quien encarnó a Ulises, revelación realizada en una entrevista con el youtuber Roberto Mtz.

En los últimos días, Higareda visitó diferentes estudios para hablar de "Fuga de reinas", un proyecto que se estrenó este fin de semana en Netflix, asegurando que la película es "superdivertida", pues se trata de la historia de cuatro amigas con diferentes personalidades que deciden emprender un viaje, alejadas de sus relaciones amorosas, el cual se ve inundado de eventualidades.

Y aunque a menos de una semana de su estreno, la cinta se encuentra en el segundo puesto del top 10 de la plataforma de Netflix, pues ya alcanzó 11 millones 360 mil de horas vistas, situación por la que la actriz se encuentra disfrutando de los frutos de su trabajo, pues fue ella quien produjo la película y escribió el guión, sin embargo, también enfrenta en un momento muy complicado, luego de su hermana menor Miriam fuera diagnosticada con artritis reumatoide.

Martha y Miri Higareda se llevan tan sólo un año de diferencia y son muy unidas, pues la actriz de "Amarte duele" ha expresado que su hermana menos es también su "compañera de vida". Foto: Instagram

La actriz habló con "Venga la alegría" del padecimiento de Miri durante la presentación de "Fuga de reinas":

"Es durisísimo, no quisiera hablar mucho al respecto... porque la verdad me pone triste y, además, pone a mi hermana en una situación muy vulnerable que siento que, en este momento, es el momento para ella para festejar que la película está siendo todo un éxito", destacó la actriz, pues Miri también participó en la producción de esta cinta.

También aclaró que si, hasta la fecha, casi no hace ningún comentario relacionado a la enfermedad de su hermana aseguró que era porque ella es una persona que prefiere manejar su vida de forma privada. "No es mi lugar comentar al respecto, a mi hermana le gusta más mantener muchísima más discreción, entonces por eso no me ves comentado mucho, pero obvio mi corazón está con todas las personas que la padecen".

Martha ha descrito su relación con su hermana como excelente, pues la ha denominado como su "compañera de vida". En el cumpleaños más reciente de Miri, la actriz escribió un emotivo mensaje de felicitación en el que demostró la gran hermandad que las une:

"Ella es una gran inspiración para mi (...) es hermosa, muy simpática, trabajadora, muy pero muy inteligente, sensible, fuerte, luchona, una gran mamá y una gran hermana y mi compañera de todos los juegos de niña y que se convirtieron en los sueños de adulto. Juntas producimos películas, pero la película más importante y conmovedora es la de nuestra vida juntas".



