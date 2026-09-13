La muerte de Dolly Parton tomó por sorpresa no sólo a sus seguidores, también a parte de su propia familia. Y es que, aunque no era un secreto que enfrentaba algunos problemas de salud, la cantante decidió mantener en secreto la gravedad.

Parton falleció el pasado 25 de agosto tras pasar algunos días hospitalizada en un centro oncológico. Días más tarde, se confirmó que enfrentaba una batalla contra el cáncer que solo su círculo cercano conocía.

Aunque, en su momento, muchos cuestionaron la falta de información, la realidad es que fue la propia artista quien no quiso hacer público su diagnóstico.

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Su hermana, Stella Parton, explicó que Dolly no quería que sus seres queridos vivieran preocupados por su salud ni que sus fans recibieran noticias negativas sobre ella.

“Dolly no podía soportar las cosas negativas”, contó durante una entrevista con Gayle King para “CBS Mornings”.

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De acuerdo con Stella, ni siquiera toda la familia tenía conocimiento de la enfermedad, pues prefería que mantuvieran buenos recuerdos de ella.

“No quería que muchos miembros de la familia se preocuparan. Algunos lo sabíamos, los más cercanos, pero no todos los parientes”, agregó.

Hasta el momento, la familia ha respetado los deseos de la intérprete y no han revelado qué tipo de cáncer padecía ni cuánto tiempo llevaba enfrentando la enfermedad.

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Durante la charla, Stella también habló de los últimos días de su hermana y de la manera en que enfrentó el final. Según relató, Dolly estaba en paz y preparada para morir, una actitud que contrastaba con la sorpresa que su partida.

“Sé que estaba en paz. Ella sabía a dónde iba. No iba a ningún mal, iba a estar con mamá y papá. Sin duda, estaba preparada”, finalizó.

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