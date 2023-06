Héctor Soberón se divorcia; culpa a los escándalos por el fin de su matrimonio

Además del pleito legal por reconocimiento de paternidad que enfrenta desde hace años, el actor Héctor Soberón atraviesa por un momento complicado de su vida, y es que, este fin de semana anunció el fin de su matrimonio de más de 18 años con Janet Durón, con quien procreó dos hijas.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que además de anunciar su divorcio, se disculpó con su ahora exesposa por lo que vivió a su lado, refiriéndose a los escándalos mediáticos, como las acusaciones de abuso que una mujer de nombre Brigitte Karen Rivera hizo en su contra, y en los que se ha visto envuelto desde hace mucho tiempo.

Asimismo, reconoció que los motivos detrás de su separación son, precisamente, los "ataques mediáticos, calumnias, difamaciones y escándalos", mismos que terminaron afectando su relación, causando desconfianza, falta de comunicación y una serie de problemas de los que, pensó, podrían llegar a superar: " todo recayó en la línea más delgada que puede tener una relación que es la confianza, y sin confianza no hay nada”, dijo.





Después de 18 años juntos, el actor anunció su divorcio. Foto: Instagram

Lee también Ricardo Rocha: así fue su matrimonio con Guadalupe Pineda

El actor de "María la del barrio" calificó esta ruptura como "el golpe más duro de su vida", pues siempre creyó que su matrimonio era uno de los puntos más fuertes y estables de su vida y ahora, lamentablemente, se da cuenta de que no es así: "por más de 18 años yo me jactaba que tenía una estabilidad emocional y familiar, pero no es así”, agregó.

Soberón, finalmente, mandó un mensaje a la madre de sus hijas en el que le desea toda la tranquilidad que no encontró a su lado y que pueda encontrar su felicidad: "A mi mujer, que durante muchos años aguantó y aguantó, le pido perdón por todo el daño ocasionado, consciente o inconsciente. Desde este momento te libero de todas las malas energías para que puedas encontrar paz y tranquilidad, pero sobre todo que puedas encontrar tu felicidad”.

Tras 18 años de relación con su esposa Janet Duron con quien formo una familia con sus dos hijas Fátima y Luciana

Hector Soberón anuncia su separación con un mensaje en el que se le ve conmovido . pic.twitter.com/cMhVRVIl4G — Susanita tiene un raton (@PosaTres) June 4, 2023





También dejó claro que lo más importante para él son sus pequeñas y por ellas y su estabilidad emocional, seguirá manteniendo una relación cordial con Durón. Por último, agradeció el apoyo ha recibido por parte de su círculo cercano y pidió comprensión al público.

Los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar; y algunos fans y colegas, como Arlette Pacheco y la cantante Mimí le expresaron su cariño con algunas palabras: "Te abrazo con mucho cariño amigo…. Aquí estamos", escribió la integrante de Flans.

Cabe mencionar, que además del juicio por paternidad, Soberón también fue señalado por su ex, Michelle Vieth, de haber difundido imágenes suyas sin su consentimiento, incluso advirtió que iniciaría una demanda en contra del actor, pero hasta el momento no se ha sabido nada al respecto.

Lee también De Nigris no dormirá con Wendy pero queda nominado en la gala inicial de “La casa de los famosos”