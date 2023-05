Héctor Soberón niega que haya perdido juicio de paternidad: "aún no hay sentencia definitiva"

A través de sus redes sociales, Héctor Soberón respondió a las especulaciones que han surgido sobre el juicio de paternidad que, desde hace más de siete años, una mujer de nombre Brigitte Karen Rivera promovió en su contra y mediante el cual le exige el reconocimiento de la paternidad de su hijo y el pago de la manutención de casi una década.

Recientemente, la revista TVNotas aseguró que la batalla legal había llegado a su fin y la sentencia no beneficiaría al actor, ya que tras no acudir a las audiencias en varias ocasiones, fue declarado como el padre del menor, con todos los derechos y las obligaciones que esto conlleva.

Sin embargo, tras darse a conocer dicha información, el protagonista de "Mi pequeña traviesa" rompió el silencio y no sólo negó su presunta paternidad, también detalló que el juicio que enfrenta desde 2016 todavía sigue en curso y calificó de malintencionadas las declaraciones que Rivera concedió a la publicación.

El actor Héctor Soberón (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Soberón explicó que hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia, pues la apelación que sus abogados interpusieron sigue analizándose: "esta información es total y completamente falsa, el juicio, en dónde ya se sabe han existido irregularidades, no ha llegado a sentencia firme o definitiva; es decir, continúa en un proceso de apelación en el cuál los magistrados estarán decidiendo la sentencia", dijo.

Asimismo, señaló que en todo este tiempo la madre del menor, así como la revista, han dado a conocer datos falsos con el único motivo de desprestigiarlo ante el público: "no es la primera vez qué utilizan esto para acusarme de cosas que nunca sucedieron. Con está, sería la cuarta ocasión que mencionan que han ganado el juicio y prometen tener un acta de nacimiento en menos de 15 días; situación que nunca ha sucedido y, en esta ocasión, tampoco sucederá".





Con este mensaje, el actor negó que haya sido declarado como el padre legal de un menor. Foto: Instagram





Por último, Héctor hizo un llamado a los medios para "no dejarse llevar" por todo lo que se ha dicho de él y advirtió que no dará ningún tipo de entrevista al respecto por el bienestar de su familia: "mis abogados se encargan del tema y yo también deseo que este procedimiento judicial llegué a su fin. Apelando a su comprensión, les comentó que no daré entrevistas al respecto, ya que la tranquilidad de mi familia es primordial", finalizó.

Así ha sido el juicio contra Héctor Soberón

En 2016, Karen Rivera acudió ante las autoridades para denunciar a Héctor Soberón por, presuntamente, haberla agredido sexualmente, además de exigir que asumiera la paternidad de un pequeño que habría resultado de dicha agresión.

Desde entonces, tanto Brigitte y Héctor se han visto enfrascados en una ruda batalla legal. El actor ha sido citado en varias ocasiones por las autoridades para realizarse una prueba de ADN que determinaría si el menor es o no su hijo; sin embargo, en todas y cada una de estas ocasiones se ha negado asistir, lo que ha prolongado el asunto.

En abril del 2022, hace casi un año, José Burguete, abogado de Soberón, reveló que las autoridades habrían fallado en su contra, pero iniciarían con la apelación del caso, la cual, por palabras del propio histrión, continúa vigente.

