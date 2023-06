¿Harry Styles se retira de los escenarios? esto es lo que se sabe

Tras un 2022 lleno de éxitos, de llenar cualquier cantidad de estadios en diferentes países y en el que sin duda es el mejor momento de su carrera, Harry Styles podría retirarse de los escenarios por tiempo indefinido.

Aunque hasta el momento no hay nada confirmado, las especulaciones comenzaron a circular en las redes sociales tras la última presentación del británico en el Wembley Stadium como parte de su gira "Love On Tour", y es que el cantante tomó un momento del show para hacer una pausa y confesarle a sus fans que ha llegado la hora de tomarse un descanso.

"Vamos a finalizar con estos shows y me voy a ir por un rato, pero les quería decir que los voy a extrañar y que los amo mucho. Muchas gracias por estos años de gira. Gracias por hacer de esto, la mejor experiencia de mi vida, muchísimas gracias”, dijo el intérprete de "As It Was" ante la negativa de su público.









Lee también "La casa de los famosos": filtran los sueldazos que recibirían sus participantes

Cabe destacar que el exOne Direction se ha mantenido activo desde septiembre del 2022, cuando arrancó su tour en Las Vegas, desde entonces ha visitado más de 30 países, incluido México; además, a la par de su gira, también estuvo promocionando la cinta "Don't worry darling", por lo que su agenda en este casi último año ha sido sumamente pesada.





A la par de su gira mundial, Harry también promocionó la cinta "Don't worry darling". Foto: AFP





Como era de esperarse las reacciones por parte de sus fans no se han hecho esperar y aunque muchos de ellos consideran más que necesario un descanso para el artista, otros esperan que no se pase lo mismo que con la boyband, pues antes de desintegrarse anunciaron que harían una pausa en su carrera, misma que se ha extendido hasta el día de hoy: "Merece descansar, ha hecho una gira histórica. Estamos orgullosas de ti", "Harry tienes que definir cuánto tiempo es 'un poquito'", "Tómate el tiempo que necesites, pero vuelve porfa", " Te lo mereces, pero te voy a extrañar", "La última vez que dijiste esto One Directon nunca volvió. Más te vale regresar", "¿No sienten esto como un Deja Vú?", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Hasta el momento, Styles no ha hecho oficial su pausa, temporal, de la música y tampoco ha dado pistas de cuando podría regresar o si aprovechará este tiempo para entrar al estudio de grabación. El último show de Harry está programado para este 22 de julio y podrían pasara años para verlo de nuevo en acción.









Lee también Muere la actriz mexicana Rosario Zúñiga, a los 59 años