Los pequeños papeles obtenidos en los años 60 no eran suficientes para hacer una carrera ni para sobrevivir, pero la confianza que pusieron en George Lucas y Steven Spielberg le abrieron el camino a Harrison Ford.

Y más de 40 años después, el actor no sólo no lo ha olvidado, sino que lo agradecedió al recibir el Life Achievement Award ayer durante la entrega de los premios del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA).

“Sigo siendo un actor en activo. No fui un éxito de la noche a la mañana. Sobreviví 15 años siendo carpintero y volviendo a la actuación, hasta que finalmente conseguí un papel en una película tremendamente exitosa. Gracias George Lucas, gracias Steven Spielberg”, expresó conmovido Ford, quien este 2026 celebra además 60 años de carrera.

Eiza González usó Armani Privé, en transparencias simétricas. Foto: AFP

Durante la ceremonia en Los Ángeles que reconoce las mejores actuaciones en cine y televisión, Catherine O’Hara, quien falleció el 30 de enero, recibió un premio póstumo por su trabajo en The studio.

Seth Rogen, productor del show, destacó el tiempo que pasó con la actriz durante las grabaciones.

“Algo que me ha maravillado estas últimas semanas es su capacidad de ser generosa, amable y cortés”, compartió Rogen al recoger el premio para O´Hara.

Timothée Chalamet de chaqueta crema y pantalón negro Prada. Foto: AP

The pitt y The studio fueron las series más premiadas de la noche, con dos galardones respectivamente, tanto para su ensamble, como por sus actuaciones individuales.

Noah Wyle recibió el premio como Mejor actor por The pitt, que a su vez fue la mejor Serie de drama.

The studio destacó en la categoría de comedia con Catherine O’Hara.

Tyler Okonma en estilo "preppy" con conjunto corto y gorro a tono. Foto: AP

En la 32 edición de los Actor Awards, la gran favorita era Una batalla tras otra, con siete nominaciones.

El reconocimiento como Mejor actor en una película para tv o serie limitada fue para Owen Cooper en la serie Adolescente.

Grata sorpresa

Entre las sorpresas de la noche destacó la aparición al inicio de la entrega de Michael J. Fox, quien acompañado de su hijo Sam Fox ofreció el discurso I’m an actor.

Emma Stone en escote circular y titantes de Louis Vuitton. Foto: AP

El protagonista de la trilogía Volver al futuro reflexionó sobre la importancia de la actuación en su vida.

“Antes de terminar la escuela me mudé de Canadá a Los Ángeles para triunfar como actor. Un profesor me dijo: ‘Fox, no vas a ser guapo para siempre’. No supe qué responder, así que le dije: ‘¡Quizás solo el tiempo suficiente, señor!’”, recordó entre risas y aplausos de los asistentes.

Benicio del Toro vistió un esmoquin negro sobrio y elegante. Foto: AP