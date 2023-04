Halle Berry se quita la ropa para tomar vino y lo presume en redes

Con la boca abierta y completamente sorprendidos fue como Halle Berry dejó a sus fans, luego de que compartiera una fotografía en la que se despojó de toda su ropa, para presumir su bien torneada figura y presumir lo bien que la pasó este fin de semana.

"Hago lo que quiero hacer", fue el claro mensaje con el que Berry acompañó la imagen en la que aparece en el balcón de su casa, tomando una copa de vino y como Dios la trajo al mundo.

Eso sí, fue bastante cuidadosa no sólo para evitar la censura de Instagram, plataforma en la que publicó la postal, también para no mostrar de más; ya que cubrió su pecho con uno de sus brazos, mientras que su parte más íntima se pierde con las sombras.

"Feliz Sábado" agregó a su corto, pero tajante texto que ya sobrepasa los 600 mil likes. Como era de esperarse, los comentarios de sus fans no tardaron en aparecer y aunque en su mayoría eran para halagarla, otros cuestionaron su decisión de mostrarse de esta manera, incluso se dijeron preocupados por su salud mental.

"Halle es una mujer hermosa, no lo malinterpreten, pero cuando una mujer siente la necesidad de exponerse de esta manera, está lidiando con algunos problemas que no se han resuelto por completo", "Vístete", "Muchos hombres aman la foto, porque no es su pareja", "Esto es sexy, no puedes ver nada... pero puedes imaginarlo todo", "Eres una diosa", "¿Quién es el fotógrafo?, estoy celoso", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Respecto al autor detrás de esta singular fotografía, la propia Berry confirmó que fue su novio, el cantante Van Hunt, quien la tomó y hasta la animó para que la publicara. Halle y Van iniciaron su relación en 2020 y desde entonces se han dejado ver muy enamorados; incluso ella lo ha llamado "el amor de mi vida".

