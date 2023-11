Hacer remakes, aun con mejores efectos, es relativo: Dionne

Mónica Dionne nunca vio la versión original de El extraño retorno de Diana Salazar, telenovela de fines de los 80 con Lucía Méndez, pero sí se acuerda de los efectos especiales con los que el personaje central era capaz de mover cosas, además del extraño reflejo que salía de sus ojos.

Así que cuando obtuvo el papel de la mamá del personaje, en el remake que ahora se está grabando, rápidamente reflexiona sobre lo que ella y el equipo de trabajo tienen entre manos.

“Pensemos en los efectos que había hace más de 30 años y, de acuerdo con los que tenemos ahora, pues ahí ya hay una gran diferencia. Qué tan bueno o malo es hacer un remake es relativo. Estamos hablando de una época donde los éxitos eran brutales porque no había más que ver (en la tv) y ahora entre streaming y que ya no se tiene un horario específico (de transmisión), no sé si es bueno o malo”, comenta en entrevista.

El extraño retorno de Diana Salazar iniciaba, en su versión ochentera, situada en 1640, cuando una mujer y su pareja son quemados en la hoguera, acusados de brujería. Más de tres siglos después una joven intenta descubrir por qué tiene constantes pesadillas con fuego y tiene ciertos poderes de miedo.

Dionne, actriz de Sexo, pudor y lágrimas, interpreta a la mamá de las hermanas Salazar (Angelique Boyer y Lorena Graniewicz) en la nueva serie, siendo el mismo rol que en su momento encarnó Adriana Roel.

“En esa época sí vi Cuna de lobos y El maleficio pero ésta no, y aquí pues la mamá será muy especial. Estamos hasta diciembre con las grabaciones. Creo que ahora mucho se resume en los capítulos, ya es una historia probada, actual”, apunta Dionne.

La reversión es producida por W Studios y escrita por Esther Feldman y Carlos Algara, quienes han estado detrás de Isla brava, El dragón y Los ricos también lloran.

Con Navidad

Dionne se verá a partir de esta semana en ambiente de arbolito y esferas gracias a la cinta El sabor de la Navidad, producida por Salma Hayek, y recién estrenada en ViX, luego de su paso por los festivales de Toronto y Morelia.

El filme escrito por Pepe Tamez, socio de la veracruzana, cuenta tres historias ambientadas en la época decembrina. En una de ellas, la actriz interpreta a la madre de una familia que no acepta a una de sus hijas, que no ve desde hace años.

“La terminamos en junio, está bien bonita. Yo soy la mamá (el personaje), de unas hijas y otra más, con lo que veremos el asunto conflictivo de la historia”.

El sabor de la Navidad es dirigida por Alejandro Lozano, realizador de Matando Cabos . Además de Mónica se encuentran en el elenco Mariana Treviño (Club de Cuervos), Andrés Almeida (Los Tres Reyes Magos vs Santa), Armando Hernández (Fuera del cielo) y Juan Carlos Medellín (El colapso).