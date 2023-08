Gustavo Munguia defiende el humor en la segunda temporada de “Tal para cual” tras polémica con Wendy Guevara

Después de la reciente controversia generada por el comediante Gustavo Munguía debido a un chiste relacionado con la influencer y ganadora de "La casa de los famosos", Wendy Guevara, que lo llevó a convertirse en tendencia en las redes sociales, esta noche se estrenará la segunda temporada del programa "Tal para cual". El programa es protagonizado por Consuelo Duval y Lorena de la Garza.

La molestia de algunos seguidores, quienes tacharon de transfóbico el chiste que Munguía hizo en su personaje de Paul Yester, surgió por sus palabras: "Tengo un berrinche, no sé si ustedes vieron 'La casa de los famosos', ganó Wendy, que dicen que tiene palanca, palan..., bueno eso dicen".

“Nos tenemos que adaptar a los tiempos, a pesar de que nos encontramos con muchas negativas: no puedes hablar de eso, lo otro, no puedes decir esto y tenemos que alinearnos, dentro de estos lineamientos a escribir, sí es una tarea difícil porque es muy divertido cuando estamos escribiendo; no es cosa fácil”, señaló el comediante dentro de un foro de Televisa San Ángel en donde estuvo presente EL UNIVERSAL

Por su parte, el productor de "Tal para cual", Reynaldo López, añadió que el mundo está en constante cambio, incluida la tecnología. Indicó que adaptarse es la única opción viable. Afirmó que el humor es un terreno de lucha y que deben defenderlo, ya que la risa es un recurso invaluable y un remedio infalible.

Segunda temporada de "Tal para cual"

La segunda temporada de "Tal para cual" está lista para su estreno este domingo a las 19:30 horas por Las Estrellas. El elenco base incluye a Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Reynaldo Rossano, Gustavo Murguía, Javier Carranza, Hugo Alcántara, Nicole Vale, David Salomón, Lupita Sandoval y Maribel Fernández.

Los episodios contarán con invitados especiales como Arath de la Torre, María Elena Saldaña, Arturo Carmona, Lucila Mariscal, Jesús Ochoa, Luis de Alba, Sergio Mayer, Lyn May, Mane de la Parra, José Luis Duval, Roberto Palazuelos, Humberto Elizondo, Raúl Araiza, Manuel "Flaco" Ibañez, José Elías Moreno, Carlos Ignacio, Christian Ahumada, Freddy Ortega, Eduardo España, Alejandro Suárez, Adrián Uribe, Eduardo Yañez y Juan Carlos Casasola.

