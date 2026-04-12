Más Información

La decepción de las aficiones del América y el Cruz Azul en los memes de la semana

La decepción de las aficiones del América y el Cruz Azul en los memes de la semana

Escenas del cine mexicano

Escenas del cine mexicano

Montesquieu: no confiar en nadie, no confiar en nada

Montesquieu: no confiar en nadie, no confiar en nada

Mindset: La actitud del éxito

Mindset: La actitud del éxito

Entre Quetzalcóatl y el Che, un adelanto editorial

Entre Quetzalcóatl y el Che, un adelanto editorial

Década y media triste, crónica desde el interior de una familia de migrantes

Década y media triste, crónica desde el interior de una familia de migrantes

, , se sinceró con sus fans a través de un video en el que dio a conocer que fue diagnosticado con la enfermad de Parkinson; también dijo sentirse afortunado, debido a que esta le fue detectada de forma oportuna, por lo que podría seguir presentándose con la banda en los conciertos que ofrecerán en mayo y junio.

Con un semblante sereno, el músico se sentó frente a la cámara, expresándole a sus fans que tenía una noticia que darles, sólo después de agradecerles por todas sus demostraciones de amor, a lo largo de su trayectoria con la banda.

"Sólo quiero saludarlos, en los últimos meses, he estado preparándome para los primeros shows de No Doubt, ha sido muy divertido ver hacia atrás; todas las fotografías y reaprendiendo algunas de las canciones, creando todos los videos que se verán en pantalla, todo eso me hace pensar en lo agradecido que estoy, el camino que mi vida ha tomado como músico durante todos estos años, a mi familia, amigos y escuchas, a ti y a todas las personas que han ido a nuestros conciertos todos estos años, gracias".

Lee también:

Así, dio paso a hablar de su condición actual y, de hecho, Dumont eligió la conmemoración del Día Mundial del Parkinson para dar a conocer que la padece.

"La otra cosa que quería decirles tiene que ver con mi salud, desde hace unos años he estado experimentando una serie de síntomas, por lo que fui con mi doctor, fui con un neurólogo, me hicieron un examen y fue diagnosticado con temprana enfermedad de Parkinson".

Pese a su fortaleza, el guitarrista reconoció que no era una situación sencilla y que, desde que conoció su diagnóstico, se ha enfrentado a una batalla diaria, de la que hablará más hondamente en el futuro.

"Ha estado siendo una lucha, una lucha cada día, haré otro video con detalles sobre el Parkinson".

Lee también:

Aún frente a la adversidad, Tom dijo a sus fans que tenía una buena noticia, pues a pesar de que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por desestabilizar las capacidades motoras y la rigidez, su diagnóstico temprano le permitirá seguir tocando con No Doubt.

"Aún puedo seguir tocando música, aún puedo seguir tocando la guitarra, lo he estado haciendo muy bien y, la otra cosa es que me he estado sientiendo muy inspirado por tantas personas allá afuera, que hablan de su padecimiento, a través de sus redes sociales y creo que eso ayuda a clarificar todo el estigma y también conocer la importancia de la prevensión y la investigación".

Lee también:

Uno de sus compañeros de agrupación, Tony Kanal, comentí la publiación con un emotivo mensaje:

"Te amo más allá de las palabras, amigo mío, no puedo esperar a subir al escenario contigo otra vez".

Dumont mostró entusiasmo de reecontrarse, en poco tiempo, con sus fans, pues él y la banda están por dar comienzo a su residencia en la Sphere de Las Vegas, donde tienen programados shows el 6, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 29 y 30 de mayo -todos ellos-, con los boletos agotados y también los días 3, 5, 6, 10, 12, 13 de junio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada de YouTube Christian Nodal

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley posa sobre la arena y se luce con un bikini a rayas a los 60 años

[Publicidad]