El director mexicano Guillermo del Toro visitará próximamente la Ciudad de México con motivo del estreno de Frankenstein, y estará acompañado por parte de su elenco: Jacob Elordi y Oscar Isaac. La película tendrá algunas funciones especiales en cine antes de su llegada a Netflix.

¿Cuándo vendrá Guillermo del Toro a la CDMX?

La cuenta oficial del streaming anunció que del Toro visitará la capital el 3 de noviembre de 2025. Hasta ahora no se han revelado más detalles, pero se espera que sea similar a lo que suele ocurrir en estrenos importantes, donde los fans puedan ver de cerca a las estrellas.

El evento marcará el cierre de la gira promocional antes del estreno en streaming.

Guillermo del Toro envía mensaje a sus fanáticos

A través de un clip publicado en la cuenta de X del streaming, del Toro presentó su nueva obra y se dirigió a sus seguidores:

"Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver lo horroroso como algo bello y lo bello como algo horroroso. La respuesta fue muy simple: porque soy mexicano."

Asimismo, invitó al público a ver la película destacando que se trata de una historia más allá del terror:

"Esto no es solo una película de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y está cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en quienes no la conocen."

Finalmente, deseó que la audiencia disfrutara la película con “el corazón abierto y mucha mexicanidad”.

¿Cuándo será el estreno en cines mexicanos?

Frankenstein se proyectará en algunos cines de México el 23 de octubre de 2025, y el 7 de noviembre se estrenará en Netflix.

Aquí te dejamos la lista de los lugares donde podrás ver la película y revisar los boletos en CDMX.

Ciudad de México

Cinetop Linterna Mágica

Cinemanía

Cinedot Aztapotzalco

Cinedot Tláhuac

Cineteca Nacional de Chapultepec

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Sala Julio Bracho (Centro Cultural Universitario - CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Polanco

Autocinema Coyote Insurgentes

Film Club Café

Isaac interpreta a Victor Frankenstein y Elordi es el monstruo en esta adaptación de lanovela clásica de Mary Shelley, que del Toro ha soñado con realizar durante décadas.“Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”, dijo el director mexicano a The Associated Press, hace unas semanas.

*Con información de AP.