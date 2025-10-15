Guillermo del Toro vuelve al terror gótico con una nueva adaptación de "Frankenstein", y antes de llegar a Netflix, el próximo 23 de octubre, el cineasta tapatío llevará su versión del clásico de Mary Shelley a cines seleccionados en México. No será un estreno masivo: esta vez el público tendrá que buscarlo en salas independientes y alternas, lejos de las grandes cadenas como Cinépolis o Cinemex.

El tapatío, ganador del Óscar por "La forma del agua", y creador de joyas como "El laberinto del fauno", retoma el mito del científico que desafía a la muerte, pero lo hace desde una perspectiva más emocional y filosófica.

En esta versión, Oscar Isaac interpreta al obsesivo Víctor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi ("Euphoria") da vida a la criatura. El elenco lo completan Mia Goth ("MaXXXine") y Christoph Waltz ("Bastardos sin glori"a), bajo la producción de Netflix y la distribución en México de Pimienta Films.

Del Toro prometió una película “sobre la soledad, la creación y la responsabilidad de jugar a ser Dios”. En pantalla grande, su estética artesanal y su atmósfera gótica adquieren una dimensión que difícilmente podrá replicarse en streaming.

Sólo en salas seleccionadas

Pimienta Films confirmó que Frankenstein se proyectará solo por tiempo limitado en recintos culturales y cines alternativos del país. Entre ellos destacan la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Autocinema Coyote y varias sedes universitarias. También habrá funciones en otros estados, desde Aguascalientes y Puebla hasta Yucatán y Baja California.

A continuación te compartimos el listado completo de sedes donde podrás ver la película en pantalla grande:

Ciudad de México

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cinedot Tláhuac

Cinetop Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

Film Club Café

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinetop Ecatepec

Cinemas Plaza Mariana

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Cinemas Lerma

Cinema Plaza Valle Cine

Xilotzin

Cineplex Ixtapaluca

Otros estados

Aguascalientes: Cinemas Krystal, Cinetop Aguascalientes, Sala Alternativa, Intercinemas Calvillo

Cinemas Krystal, Cinetop Aguascalientes, Sala Alternativa, Intercinemas Calvillo Baja California: Cinedot Oasis Tijuana, Cineteca Tijuana

Cinedot Oasis Tijuana, Cineteca Tijuana Chihuahua: Cinemas Delicias

Cinemas Delicias Coahuila: Río Cinemas Alameda, Cineplex Tec, Río Cinemas Sabinas, Citicinemas Torreón

Río Cinemas Alameda, Cineplex Tec, Río Cinemas Sabinas, Citicinemas Torreón Colima: Cinemas del Country

Cinemas del Country Guanajuato: Cinemubi Guanajuato

Cinemubi Guanajuato Guerrero: Cine Hidalgo

Cine Hidalgo Hidalgo: Cinemas Ultra, Cineplex Ixmiquilpan, Cine Plaza del Villar, Cineteca Tulancingo, Cinebox Tula

Cinemas Ultra, Cineplex Ixmiquilpan, Cine Plaza del Villar, Cineteca Tulancingo, Cinebox Tula Jalisco: Cineteca FICG, Cineforo UDG, Cine + Lago, Cinemas Plaza San Javier, Cineplex Atotonilco, Cinery Plaza Sao Paulo, Cinematic Film Ajijic

Cineteca FICG, Cineforo UDG, Cine + Lago, Cinemas Plaza San Javier, Cineplex Atotonilco, Cinery Plaza Sao Paulo, Cinematic Film Ajijic Michoacán: Cinelia Morelia, Teatro Emperador Caltzontzin, Cinemas Madero

Cinelia Morelia, Teatro Emperador Caltzontzin, Cinemas Madero Morelos: Cinedot Cuernavaca, Cinema Las Plazas

Cinedot Cuernavaca, Cinema Las Plazas Nuevo León: Cineteca Nuevo León, Cineplex Guadalupe, Epic Cinema, Elite Cinema, Río Cinemas Cuauhtémoc

Cineteca Nuevo León, Cineplex Guadalupe, Epic Cinema, Elite Cinema, Río Cinemas Cuauhtémoc Puebla: CCU BUAP, Cinemas Zacatlán, Cinebox San Martín, Cinebox Teziutlán

CCU BUAP, Cinemas Zacatlán, Cinebox San Martín, Cinebox Teziutlán Querétaro: Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan, Cinebox San Juan

Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan, Cinebox San Juan San Luis Potosí: Cineteca Alameda, Magnus Cinema Puente Corona, Cineplex Matehuala

Cineteca Alameda, Magnus Cinema Puente Corona, Cineplex Matehuala Sinaloa: Citicinemas La Isla, Galerías San Miguel, Guamúchil

Citicinemas La Isla, Galerías San Miguel, Guamúchil Sonora: Cineteca Sonora, Cinetix San Luis Río Colorado, Cinemall

Cineteca Sonora, Cinetix San Luis Río Colorado, Cinemall Tamaulipas: Multicinemas Azteca, Cinebox Tampico

Multicinemas Azteca, Cinebox Tampico Tlaxcala: Cinedot Tlaxcala, Cinetix Huamantla, Cinetix Apizaco, Multicine

Cinedot Tlaxcala, Cinetix Huamantla, Cinetix Apizaco, Multicine Veracruz: Cinetix Orquídeas, Cinetix Plaza Zaragoza, Cinebox Coyol, Cinebox Papantla

Cinetix Orquídeas, Cinetix Plaza Zaragoza, Cinebox Coyol, Cinebox Papantla Yucatán: Cinerec Tekax, Cines Siglo XXI

Cinerec Tekax, Cines Siglo XXI Zacatecas: Capital Movie

