Fotografío gente y lugares que nadie quiere ver: Fershow Escárcega 

Reconstruyen y completan los mexicanismos de Joaquín García Icazbalceta

La UNAM: fundamental en mi trayectoria académica y profesional

Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Los hermanos Revueltas abren las puertas al universo del arte moderno mexicano

En crisis Efiteatro, la principal herramienta de apoyo a la escena

Cuernavaca, Mor.- Las lluvias de esta madrugada provocaron la suspensión del concierto del grupo Matute, organizado por el empresario Federico Figueroa, quien fue el encargado de anunciar la cancelación del evento porque el agua entró hasta los camerinos.

En medio de una fuerte lluvia que cayó sobre la zona metropolitana del estado, el empresario y los exdiputados Roberto y Julio Yáñez Moreno, socios de Federico Figueroa, comunicaron que Matute no saldría a escena debido a que el agua había ingresado al recinto ferial.

En videos que circulan en redes sociales se ve el ruedo del recinto prácticamente inundado y a un empresario comunicando que devolvería el pago de las entradas. Antes de la presentación de Matute participaron otros grupos por casi una hora, pero la lluvia arreció e interrumpió el evento.

El viernes las autoridades capitalinas advirtieron que caería una lluvia fuerte y llamó a la población a tomar precauciones porque la precipitación del jueves por la noche y parte de la madrugada del viernes dejó daños severos en calles y 43 casas de Cuernavaca.

Las afectaciones fueron tan severas que el Ejército activó el Plan DNIII.

