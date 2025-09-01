Más Información

Actualmente, la banda está de gira por Sudamérica y en redes sociales aprovechó la oportunidad para lanzarle una indirecta a Will Smith por usar IA en sus videos.

La polémica ha dividido a usuarios entre quienes están a favor del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y quienes están en contra de que los artistas internacionales abusen de ella. Por otro lado, hay quienes han criticado severamente al interprete de "Men In Black" por aparentemente sustituir a su público con IA.

¿Will Smith usó IA para sus videos?

El pasado 12 de agosto, el rapero Will Smith compartió un video sobre su gira “Based on a True Story”. Sin embargo, usuarios notaron algo raro en la audiencia y también en los carteles que sostenían los supuestos fanáticos.

A pesar de durar unos cuantos segundos, algunos detectaron errores típicos de una IA, como brazos extras o expresiones no humanas. La publicación fue señalada de mostrar público falso generado con inteligencia artificial.

En los comentarios se podían leer críticas como: “Borren este video, amigos. “La IA es inaceptable”, “La mitad del video es IA” o “700 personas, 800,000 dedos”.

Green Day lanza indirecta a Will Smith

A raíz de la polémica del “Príncipe de Bel Air”, la banda Green Day aprovechó el momento y publicó un video en respuesta, donde mostraban a sus fans con la descripción: “No necesitamos IA para nuestras multitudes” (“Don’t need A.I. for our crowds”).

El trío liderado por Billie Joe Armstrong buscó así remarcar la autenticidad de sus conciertos frente al señalamiento hacia la estrella de Hollywood.

La banda de punk rock no ha confirmado su visita a México; sin embargo, el próximo 3 de septiembre tocarán en Argentina y de ahí continuarán su gira por Estados Unidos en distintos festivales. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el tema ni ha confirmado si el video realmente fue generado con IA.

