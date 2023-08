Gomita revela si guarda resentimiento hacia su papá, declarado culpable por violencia intrafamiliar

En 2021, Aracely Ordaz, reconocida artísticamente como Gomita, tomó medidas legales luego de denunciar públicamente los abusos psicológicos y físicos que experimentaba a manos de su padre, Alfredo Ordaz Barajas. El pasado diciembre, el hombre fue declarado culpable por violencia intrafamiliar tras los sucesos.

Mediante un video compartido en plataformas de redes sociales, la figura pública detalló cómo había sido atacada por Ordaz en septiembre de ese mismo año. Este individuo no solo ostentaba el rol de su padre, sino que además ejercía como su mánager

La agresión ocurrió cuando Gomita intentaba proteger a Elizabeth Campos, su madre, quien también era objeto de abusos continuos. Según las declaraciones de la presentadora, los episodios de violencia venían gestándose desde meses atrás.

"Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele; me aventó los golpes en la cara", comentó la youtuber entre lágrimas al revelar lo sucedido.

Gomita denuncia públicamente a su expareja por haberla golpeado: "Me defendí como pude"

Además de la violencia física, Gomita también manifestó que enfrentaba violencia económica, ya que su padre se apropiaba de una parte sustancial del dinero proveniente de su trabajo y el de sus hermanos, Alfredo y Ángel. En ese momento, Barajas solo recibió una orden de restricción, lo que causó molestia en Gomita debido a la falta de detención.

Poco después del proceso legal, Alfredo dio declaraciones para el programa "Es Show la Mesa" de multimedios. Con voz entrecortada, externó que nunca había tenido la intención de dañar a su familia. Aunque inicialmente no negó las acusaciones, afirmó que las circunstancias se habían salido de control entre él y su esposa, y que terceras personas habían tergiversado la situación para perjudicarlo junto con su familia.

El conflicto encontró resolución a finales de 2022.

La influencer compartió su satisfacción en Instagram: "Mis niñas, estoy muy feliz y contenta y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar. Yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de decir que el fallo fue condenatorio". Agregó su gratitud hacia Dios por el hecho de que los actos de su agresor no quedarían impunes.

¿Gomita perdonó a su padre?

Aunque transcurrieron 8 meses desde el "desenlace legal", Aracely, quien pronto participará en el reality "Hotel VIP", declaró para "De primera mano" que había perdonado a Barajas.

Mencionó: "Sí, lo perdoné. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien y él dijo que yo no trabajaba para esta empresa, dijo que (yo) no iba a volver a trabajar, dijo que era una mentirosa. Saludos papá. Te quiero". Además, dijo que ha requerido ayuda psicológica desde los 18 años debido a los momentos difíciles.

Gomita también afirmó que su padre carecía de confianza en su talento y creía que no podría avanzar por sí misma. Afirmó: "Es mi talento, es mi energía, es mi vibra, son mis ganas de llamar y decir: 'Quiero un trabajo'. La gente manipuladora puede llegar a deshacerte la vida".

Sin embargo, concluyó con determinación: "Pero soy un ejemplo de que no me dejo".

