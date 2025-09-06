Gloria Trevi fue reconocida en los premios Herencia Hispana 2025 (Hispanic Heritage Awards), una celebración de la cultura latina en Estados Unidos, en la que estuvo presente la cantante mexicana de 57 años dio de qué hablar por lo diferente que lucía su rostro.

En la 38 edición de estos galardones, entregados en el teatro Warner de la capital Washington D.C., fueron honrados figuras como Ivy Queen, Rauw Alejandro y Gina Torres.

Gloria Trevi agradeció “el gran honor” que representa este lauro, un compromiso aún mayor por “levantar la bandera” de la cultura latina.

Trevi, galardonada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana, cerró el espectáculo con una antología de sus canciones más conocidas.

La cantante mexicana Gloria Trevi durante la alfombra roja de los Premios de la Herencia Hispana 2025 Foto: EFE/ Octavio Guzmán.

¿Qué le pasó al rostro de Gloria Trevi?

Los comentarios y críticas en torno al "nuevo" rostro de la cantante se leen en los comentarios de una breve entrevista en el programa "Despierta América", donde a la cantante se le dificulta gesticular mientras la cuestionan sobre qué o quién le ayuda a mantener de pie ante las adversidades.

Gloria respondió que la mantiene de pie el amor de Dios y el amor de su familia, y admitió que se cuida haciendo ejercicio y pesas, para mantener el músculo.

Gloria Trevi en los años 90 y en la actualidad, respectivamente. Foto: Archivo/EFE.

Pero más que sus respuestas ante los cuestionamientos, fue su rostro el que generó una ola de comentarios entre los cibernautas:

"¡Dios mio! Que se hizo. Se parece a Ninel". "Las cirugías no la dejan ni respirar". "Esa cara está tiesa, hay que envejecer con dignidad". "No puede ni gesticular". "Ay dios mio, pero cual es la obsesión por desfigurar sus rostros si nacieron hermosas, me cae que Lin May, Ninel y Gloria asistieron al mismo cirujano o dermatólogo", se lee entre las impresiones de los cibernautas.

En sus más de tres décadas de carrera, Gloria Trevi se ha esforzado por estar a la altura de su arte, aunque no siempre ha sido fácil. Uno de los mayores desafíos ha sido predicar con el ejemplo y demostrar a su público que hay esperanza tras un revés. Foto: EFE/ Octavio Guzmán.

Los Hispanic Heritage Awards fueron creados por la Casa Blanca en 1988 y forman parte de la celebración oficial anual de la comunidad latina en Estados Unidos durante los meses de septiembre y octubre.

Linda Ronstadt, Daddy Yankee, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez están entre los galardonados en ediciones anteriores.

La gala será transmitida por la televisora pública PBS el próximo 26 de septiembre.

