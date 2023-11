Glenda Reyna confiesa que Eiza González nunca le cuenta sobre sus galanes

Glenda Reyna, la mamá de Eiza González, se mantuvo discreta a la hora de que la prensa le preguntara por el tan sonado romance entre su hija y el actor español Mario Casas, asegurando que los medios saben más que ella que es su propia madre, pues declaró que ninguna de las dos se cuentan los pormenores de su vida privada, lo que la mantiene muy tranquila, pues destacó que un día se había hecho la promesa de ser una suegra muy relajada, por lo que no cuestiona las decisiones de la actriz.

La modelo fue captada en una más de las presentaciones de "After Glow", pues Glenda es representante de uno de los actores de la puesta en escena, por lo que se detuvo un momento antes de que iniciara la función para conversar con los medios de comunicación que ahí se concentraban.

La madre de Eiza, sin empacho alguno, contestó a los cuestionamientos de la prensa que en su mayoría tenían relación a la actriz de 30 años que está triunfando en Hollywood, y aunque la modelo no quiso revelar en dónde pasará las fiestas decembrinas, sí confirmó que será a lado de sus hijos, pues cabe destacar que González tiene un hermano mayor, cuyo nombre es Yulen.

Lee también: ¿Eiza González, la nueva Mujer Maravilla del DCEU?, esto es lo que se sabe

"Me voy a ver con mis hijos en alguna parte del mundo", dijo sonriente a la cámara de Berenice Ortiz.

No ocultó tampoco el gran orgullo que siente por Eiza que, a su corta edad, ha logrado consagrarse como una de las actrices más activas de Hollywood en la actualidad, y hasta rememoró que, desde que era muy chica y la acompañaba a sus compromisos laborales como modelo, la joven mostró más interés por la actuación y el canto que por el mundo de las pasarelas y la moda.

"Me da mucha felicidad por ella, es una chica muy trabajadora, entusiasta, feliz, desde que nació estaba ahí, veía a todas las modelos, era parte de su vida, pero siempre quiso ser actriz y cantante".

Ya entrados en confianza, las y los reporteros le preguntaron acerca del supuesto romance entre su hija y el actor Mario Casas, pues si bien ya han sido captados viajando juntos, ninguno de los dos ha oficializado su relación, sin embargo, no lograron que Glenda dijera nada, pues dijo que ella no le gusta entrometerse en la vida personal de la joven, ya que respeta mucho su privacidad, a pesar de lo unidas que son.

"Yo sigo diciendo que no sé nada, yo estoy en México, ella está en otro lado del mundo", destacó.

Aunque dijo sentirse dichosa cuando la prensa dijo que se le has visto muy contentos juntos: "Qué bueno, me da gusto", contestó.

Ante el escepticismo de los medios, que no creían que la madre de la actriz no supiera nada del romance, la modelo argumentó que prefiere no preguntar a Eiza sobre sus amores, debido a que ella tampoco le cuenta a la joven acerca de lo que ocurre en su vida personal.

Lee también: Romance entre Eiza González y Mario Casas va en serio, aseguran que la pareja se tatuó sus iniciales

"Es que no me gusta que me pregunte de mis cosas, ¿yo por qué le preguntó por las suyas? Las mías son privadas, las de ella también", precisó, pues destacó que hace años se prometió ser una madre discreta en esos temas, debido a que ella sufrió mucho por cómo la trató su suegra.

"Ni me meto, ni opino, ni pregunto ni nada, de verdad se los digo, porque yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche, lo puedo decir ahora porque mi marido ya no está en este mundo, sino me lo hubiera tenido que haber callado", aunque agradeció a su suegra por dar vida al hombre de su vida que, a su vez, le regaló a Eiza.

Pero no negó que Casas le parece un hombre muy atractivo y que le gustaría ver algún día a su hija en el altar, como cualquier madre desearía.

"Es que es un guapo, en esta familia siempre hay buen gusto", dijo sonriente y hasta bromeó con las preguntas que sugerían que un día los actores llegaran al altar. "Iré pensando en el vestido".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





melc