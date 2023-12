Geraldine Bazán esquiva preguntas sobre las villanías de Laura Zapata y Cynthia Klitbo

La Carpa Santa Fe abrió sus puertas esta noche a la magia de los dibujos animados, con la llegada a sus instalaciones de la exposición Mundo Pixar, donde el público podrá sumergirse en el ambiente de algunas de sus películas; pero antes se realizó una alfombra verde por la cual pasaron algunas personalidades.

Acompañada de sus dos hijas Ana Sofía y Ana María, la actriz Ana Patricia Rojo hizo acto de presencia y compartió que aún puede sentarse con sus niñas a disfrutar de las películas de Pixar, por eso se siente feliz de compartir esta experiencia con ellas.

"Todavía están chicas, tienen 11 y 12 años y creo que una de las cosas que hace mágico al mundo Pixar, es que apela a todas las edades, no sólo a los niños más pequeñitos, también a los jóvenes y hasta los adultos, creo que todos cuando hemos visto una película nos hemos conmovido o ha habido un momento especial que nos ha tocado el corazón y eso sigue sucediendo a lo largo de las etapas de la vida".

Ana Patricia explicó que las fiestas decembrinas las pasará en casa con sus hijas y su mamá, Carmela Stein, para recibir con energía el 2024, ya que en febrero retomará la temporada de la obra "Sí soy yo, no eres tú", en el Teatro María Teresa Montoya además de una gira.

La comediante argentina Bárbara Torres también se dio un tiempo para platicar con los medios y aseguró que ella es fan de Disney y Pixar, por lo que espera algún día pueda hacer el doblaje de alguna película de estas casas productiras, ya que es una área que ha explorado muy poco y le encanta.

"Amaría hacer el doblaje de una cinta animada, además yo soy como Dory (Buscando a Nemo) porque soy muy ella, a mí me explican una dirección, me la acaban de decir y no recuerdo para dónde me dijeron que fuera", compartió la intérprete de Exelsa, del programa "La Familia P.Luche".

"Si me preguntan con quién me identifico más, puedo decir que con Miguel de la película Coco, es un personaje que es muy yo, porque tiene el sueño de cantar, de mostrarse, además se llama como yo, pero mi personaje favorito es Woody de Toy Story, porque cuando era niño yo decía que era él y me ponía mis botas y sombrero, vi la película muchas veces hasta me sabía los diálogos, es una película que marcó mi infancia", dijo el actor y cantante Miguel Martínez.

Quien se diera a conocer en 2003 con la telenovela "Alebrijes y Rebujos", comentó que está muy contento por lo que vive con la gira 2000's X Siempre, porque le ha dado la oportunidad de reencontrarse con amigos y además la emoción de ver a miles de fans cantando los temas de sus telenovelas infantiles favoritas, un fenómeno que hasta el día de hoy le sigue sorprendiendo.

Le preguntan a Geraldine Bazán por las villanas

Geraldine Bazán pasó por la alfombra en solitario, pero agradeció que este 2023 fue un años de muchos viajes y además proyectos, como Secretos de villanas, una serie que ha causado mucha polémica por la guerra de declaraciones que se dio entre sus protagonistas, como Laura Zapata y Cynthia Klitbo que peleaban a cada rato, incluso de ella se dijeron muchas cosas.

"Yo no me voy a clavar en eso, ni me voy a meter en ese tipo de dinámicas, porque si bien es un proyecto que ahorita está al aire, para mí terminó cuando terminé de grabarlo", señaló Bazán.

También pasaron por esta alfombra verde Julio Camejo, Natalia Subtil, Claudia Cervantes, Joanna Vega-Biestro, por mencionar algunos.

