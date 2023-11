La tensión aumenta entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata; ambas actrices han tenido varias diferencias y las han hecho notar, luego de que participaran en el reality Secretos de villanas.

En ese show la hermana de Thalía revivió el tema de cuando Klitbo renunció como secretaria de Previsión Social en la ANDA en 2019 por un supuesto acoso del entonces dirigente Jesús Ochoa y Emilio Guerrero.

Desde el término de dicho programa de telerrealidad las dos actrices se han lanzado indirectas en redes sociales e incluso Zapata llegó a decir que la eliminaron de un grupo de WhatsApp en el que estaban juntas.

“Yo no me meto con nadie, por eso trabajo y sigo vigente, y no me gusta que se metan conmigo. Imagínate que llega una equis sapo que pone su tuit con todo y foto que usted es alcohó lica, drogadicta y pastillómana sin que nunca tenga el privilegio de ser mi amiga”, expresó Klitbo en entrevista previo a las grabaciones de la telenovela Minas de pasión.

Cynthia consideró que Laura Zapata le tiene coraje porque le ganó una campaña en el sindicato de dicha asociación y desde entonces no han hecho las paces.

“Gracias por el apoyo a la urraca, alias la sapo y el pez globo que tiene el corte de He-Man; al sapo no le vamos a dar hoy luciérnagas, yo no tengo filtros, la gente me conoce como soy”.

La artista subrayó que le importa mucho su carrera y está consciente de ser una persona preparada.

“Eso no quiere decir que sea idiota, que pasen más años y me siga permitiendo que alguien me ofenda y para el que sigue ya sabe cómo le tocan las tortas porque si yo no me meto con nadie, ¿por qué alguien se va a meter conmigo?”

La actriz también se quejó de que Zapata reportó un video que subió a sus redes sociales, un en vivo en donde salía a hablar directamente con el público.

“Me baneó, me mandó bajar el video donde yo estoy llorando, hablando de mi hija, de por qué se meten conmigo y por qué tantas opiniones si nunca en la vida me han conocido afuera de una cámara”.

El melodrama producido por Pedro Ortiz de Pinedo ya concluyó pero la actriz de 56 años está por iniciar grabaciones de su próxima serie, el 4 de diciembre.

“Estamos en pruebas de imagen de una nueva novela, tenemos el próximo año casi todo ocupado gracias a Dios, ahorita soy de las más avanzadas, ya he leído hasta los capítulos a los que llego”.