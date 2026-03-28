El comentario que Timothée Chalamet hizo sobre la "irrelevancia" del ballet y la ópera durante una entrevista con Matthew McConaughey, publicada por Variety en YouTube el mes pasado, trascendió las redes sociales y comenzó a aparecer incluso en la promoción de otras propuestas cinematográficas.

El actor Gaten Matarazzo, conocido por interpretar a Dustin Henderson en “Stranger Things”, retomó el tema en un clip que compartió en Instagram, donde habla de su nueva comedia “Pizza Movie”.

“Pizza Movie es una película estadounidense que se estrena el 3 de abril de 2026”, dice en el video. Su coprotagonista, Sean Giambrone, añade: “¡Está en Hulu, en streaming! ¡No está en los cines, queríamos que estuviera en cines, pero dijeron ‘no’!”.

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El material funciona como una parodia de un video que Chalamet publicó a finales del año pasado para dar a conocer “Marty Supreme”, en el que también aparece anunciando su proyecto a gritos mientras la cámara se aleja.

La referencia al actor aparece hacia el final, cuando, junto al logo de “Pizza Movie”, Matarazzo dice: “Por cierto, queremos dejar claro que nos encanta el ballet y nos encanta la ópera”. A lo que Giambrone responde: “Yo no”, y Matarazzo remata en tono irónico: “¿Por qué dirías eso?”.

El intercambio alude a las declaraciones de Chalamet, quien describió al ballet y la ópera como formas de arte en declive. “Admiro a las personas que dicen: ‘Tenemos que mantener vivos los cines’”, señaló.

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“Si la gente quiere verlo, como ‘Barbie’ u ‘Oppenheimer’, va a ir. No quiero trabajar en ballet u ópera donde es como: ‘Mantengamos esto vivo, aunque a nadie le importe ya’”, dijo, aunque después aclaró que no buscaba ofender.

Sus palabras generaron opiniones divididas. Mientras algunos consideraron que se refería a la falta de presencia en la cultura masiva, otros lo criticaron desde distintos sectores del ballet y la ópera.

¿De qué trata “Pizza Movie”?

La película sigue a dos universitarios que intentan recoger una pizza en su residencia, aunque el trayecto se vuelve complicado al estar bajo los efectos de una droga casera.

La cinta se estrenará el 3 de abril a través de Hulu.

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