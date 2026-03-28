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El comentario que hizo sobre la "irrelevancia" del ballet y la ópera durante una entrevista con Matthew McConaughey, publicada por Variety en YouTube el mes pasado, trascendió las redes sociales y comenzó a aparecer incluso en la promoción de otras propuestas cinematográficas.

El actor Gaten Matarazzo, conocido por interpretar a Dustin Henderson en , retomó el tema en un clip que compartió en Instagram, donde habla de su nueva comedia “Pizza Movie”.

“Pizza Movie es una película estadounidense que se estrena el 3 de abril de 2026”, dice en el video. Su coprotagonista, Sean Giambrone, añade: “¡Está en Hulu, en streaming! ¡No está en los cines, queríamos que estuviera en cines, pero dijeron ‘no’!”.

Lee tambiién:

El material funciona como una parodia de un video que Chalamet publicó a finales del año pasado para dar a conocer “Marty Supreme”, en el que también aparece anunciando su proyecto a gritos mientras la cámara se aleja.

La referencia al actor aparece hacia el final, cuando, junto al logo de “Pizza Movie”, Matarazzo dice: “Por cierto, queremos dejar claro que nos encanta el ballet y nos encanta la ópera”. A lo que Giambrone responde: “Yo no”, y Matarazzo remata en tono irónico: “¿Por qué dirías eso?”.

El intercambio alude a las declaraciones de Chalamet, quien describió al ballet y la ópera como formas de arte en declive. “Admiro a las personas que dicen: ‘Tenemos que mantener vivos los cines’”, señaló.

Lee también:

“Si la gente quiere verlo, como ‘Barbie’ u ‘Oppenheimer’, va a ir. No quiero trabajar en ballet u ópera donde es como: ‘Mantengamos esto vivo, aunque a nadie le importe ya’”, dijo, aunque después aclaró que no buscaba ofender.

Sus palabras generaron opiniones divididas. Mientras algunos consideraron que se refería a la falta de presencia en la cultura masiva, otros lo criticaron desde distintos sectores del ballet y la ópera.

¿De qué trata “Pizza Movie”?

La película sigue a dos universitarios que intentan recoger una pizza en su residencia, aunque el trayecto se vuelve complicado al estar bajo los efectos de una droga casera.

La cinta se estrenará el 3 de abril a través de Hulu.

Lee también:

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