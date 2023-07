Garibaldi: así lucen los integrantes de la banda a 37 años de su formación

Garibaldi, la icónica agrupación musical mexicana que surgió hace 37 años, sigue siendo recordada por su éxito y su impacto en la escena musical de los años 90. Xavier Ortiz, fue uno de sus más famosos integrantes y dejó este mundo en el 2020 cuando fue encontrado sin vida en su casa. Con el paso del tiempo se confirmó que trató de un suicidio.

Ortiz, quien era amigo cercano y compañero de Sergio Mayer, quien además de triunfar en la música y en la actuación ocupó una banca como diputado federal hasta el año 2021. A lo largo de los años, cada uno de los miembros de Garibaldi ha tomado diferentes caminos, incursionando en la conducción, la actuación y la música.

En 1989, bajo la dirección del productor Luis de Llano Macedo, el grupo Garibaldi se formó, tomando su nombre de la famosa plaza en la Ciudad de México. A pesar de las críticas por su uso de playback, los integrantes lograron un éxito rotundo en el país, incluso protagonizando la película "¿Dónde quedó la bolita?" en 1993.

Sergio Mayer, Patricia Manterola, Víctor Noriega, Pilar Montenegro, Xavier Ortiz, Luisa Fernanda Lozano, Charly López y Katia de Llanos fueron los primeros integrantes de esta agrupación que fusionó la música electrónica con vestuarios regionales y canciones típicas mexicanas. Más tarde, incorporaron el ritmo de merengue con temas como "La Ventanita" y "Banana".

Después de su paso por Garibaldi, Sergio Mayer se mantuvo vigente en la pantalla chica al participar en numerosas telenovelas y conducir el show "Solo para mujeres", tiempo más tarde incursionó en la política y hoy participa en "La Casa de los Famosos". Patricia Manterola, continuó su carrera en el medio artístico como solista y también incursionó en la conducción y la actuación. Hoy además es furor en las redes sociales por sus posados y looks. Por su parte, Víctor Noriega siguió en el mundo de la actuación y participó en varias telenovelas pero no tiene buena relación con gran parte de sus ex compañeros.

Pilar Montenegro, conocida por su talento como cantante y actriz, continuó su carrera después de su éxito con Garibaldi. Sin embargo, su participación en producciones televisivas se vio afectada debido a su padecimiento de Ataxia, un desorden neurológico degenerativo y estuvo casi una década lejos de los escenarios, recientemente se la vio en una fiesta. Finalmente, Luisa Fernanda Lozano, tras dejar Garibaldi en 1994, diversificó su carrera como actriz y conductora de programas televisivo además de participar en concursos de belleza y sostener un romance con Sergio Mayer.

