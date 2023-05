Galilea Montijo le dice que no a las dietas y revela la clave para lucir un cuerpazo a los 50

Galilea Montijo es un ícono de la televisión mexicana. Ha sido admirada por su aspecto juvenil y su energía envidiable. A lo largo de los años, ha compartido abiertamente algunos de los secretos que la han ayudado a mantener su belleza a lo largo de las décadas.

Uno de los aspectos fundamentales en la vida de Galilea es su dedicación a un estilo de vida saludable. La presentadora luce espléndida a los 50 años y una muestra son los constantes outfits que muestra en su cuenta de Instagram. Siempre a la moda, se ha convertido en una conocida influencer muy admirada por sus seguidores.

Foto: Instagram @galileamontijo

Una de las claves de Galilea Montijo es la priorizar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras. Además, se asegura de mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua y evitando el consumo excesivo de alcohol y azúcares procesados. El ejercicio regular también desempeña un papel vital en la rutina de la conductora.

Galilea Montijo es una firme defensora de la actividad física y encuentra tiempo para ejercitarse a diario. Ya sea a través de sesiones de cardio, yoga o entrenamientos de fuerza, Galilea se esfuerza por mantener su cuerpo en forma y tonificado. "Tienes que encontrar un ejercicio que a ti te guste. Si tomas el ejercicio como terapia te cambia todo, no hay que tomar el ejercicio como obligatorio", cuenta.

Foto: Instagram @galileamontijo

"Me he dado cuenta que comer bien, comer proteínas en la mañana, en la noche y en la mañana" le hace bien. Pero esto no implica un sacrificio. "Me he dado cuenta que hacer dieta no es para mí", dice Galilea Montijo. "El fin de semana me doy mis gustos, pero trato de cuidarme", comentó. No obstante, más allá de los cuidados físicos, la conductora destaca la importancia de cultivar una actitud positiva y mantenerse en equilibrio emocional.