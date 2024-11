Galilea Montijo compartió que, en una ocasión, estuvo un tanto afectada por una bebida alcohólica durante un programa en vivo. Esta confesión generó revuelo en redes sociales, ya que algunos usuarios lo están vinculando con la polémica que vivió el año pasado en "La Casa de los Famosos". En ese momento, se especuló que en una de las emisiones se le habían pasado unas copitas de más.

La conductora compartió su anécdota durante su participación en el programa “Netas Divinas”. Mientras conversaba con Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún, se abordó el tema de si alguna vez habían acudido al trabajo "indispuestas"y Montijo explicó que estaba tomando cerveza mientras estaba al aire, pero no percibió los efectos que le produjo.

"Se me cruzó por wey, por los nuevos medicamentos que estaba tomando, unos antidepresivos. No me di cuenta de la transición", explicó Montijo, quien recordó cómo su comportamiento cambió durante el programa, lo que fue notado por sus compañeros. "Todo el mundo me empezó a ver como 'ey'", agregó entre risas.

Aunque la famosa subrayó que no repetiría la experiencia, prefirió no revelar en qué programa ocurrió exactamente el incidente.

La polémica de “La Casa de los Famosos”

En 2023 en medio de los rumores sobre su estado de ebriedad, el equipo de LCDLFM salió en defensa de Montijo. La producción desmintió los rumores, aclarando que la conductora solo tenía dificultades para articular debido a un tratamiento dental que estaba siguiendo en ese momento. Rosa María Noguerón, productora del reality, explicó a EL UNIVERSAL: "Ofende la duda, Galilea es una conductora primer nivel, ella tiene un tema dental, por lo que medio arrastraba un poco la lengua; cuando te ponen una prótesis momentánea o cuando usas brackets cambia muchísimo tu manera de hablar”.

Además, destacó que Montijo es una persona que siempre cuida su imagen y que nunca se arriesgaría a presentarse en público bajo la influencia del alcohol. “En las empresas regularmente la gente no puede meter bebidas alcohólicas, no se merece que estuviera en tela de juicio algo tan aberrante, me parece una idea descabellada”, aseguró.

