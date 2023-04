Cuando Galilea Montijo conoció al cantante de corridos tumbados Peso Pluma, se dijeron muchas cosas sobre ellos, incluso que había ocurrido un desencuentro y que la situación se había puesto "tensa" entre la conductora de 49 años y el joven de 23.

Ambos se saludaron en Las Vegas en los Latin American Music Awards (Latin AMAs), Galilea y Hassan Emilio, el verdadero nombre de Peso Pluma, iban vestidos del mismo color, blanco, posaron risueños ante las cámaras y hasta compartieron fotos en sus redes.

"Es un tipazo @pesopluma", escribió la presentadora de "Hoy" en Instagram, mensaje que respondió el cantante con: "Un gusto Gali".

En las fotos, posaron con la lengua de fuera y abrazados; sin embargo, circuló la versión de que no todo había sido tan amistoso, pues supuestamente el cantante se había molestado porque la conductora pasó primero que él en la alfombra, y debido a esto, el intérprete de "Ella baila sola" hasta había hecho berrinche.

Galilea Montijo aclara lo que pasó con Peso Pluma

En el programa "Hoy", Galilea habló de lo aplaudido que fue Peso Pluma, y presumió que se pudo fotografiar con él en la alfombra de los Latin AMAs, y se mostró extrañada por las versiones que algunos medios habían publicado sobre un supuesto mal entendido entre ella y el cantante.

Supuestamente, la estrella de los corridos tumbados, que la noche de ayer fue el invitado especial de Jimmy Fallon en su programa "The Tonight Show", se había enojado porque fotografiaron primero a Galilea y no a él, cosa que la mexicana negó rotundamente, precisó que Peso Pluma también lo hizo a través de Twitter y hasta presumió que ya se siguen en Instagram.

Lee también: Galilea Montijo responde a supuesta nueva paternidad de su ex Fernando Reina: "él es un hombre ya soltero"

Galilea Montijo mostró que Peso Pluma aclaró que no hubo malentendido entre ellos. Foto: Instagram galileamontijo.

“Me tomé foto con él, fue de los más aplaudidos, es más, comenzamos a ser amigos en Instagram; mira, ahí es cuando me tomo mi foto, y después me enteré que empezaron a decir ciertos medios que si él había sido un pelado conmigo, que se había enojado porque a mi me habían pasado primero …es más, él lo puso en su Twitter, ‘así se hacen los chismes’; así que fue toda una mentira lo que andaban diciendo, hasta aquí me enteré que si él se había enojado que porque me pusieron a mi primero antes que a él, que se quería subir, que hizo berrinche, que me peluseo, ¡qué mentira!”, afirmó Montijo.

La nacida en Guadalajara comentó que ella y Peso Pluma eran paisanos y hasta vecinos de barrio, por lo que no había ningún problema.

"Es de Zapopan Jalisco, somos de barrio con barrio, no nos pueden contrapuntear, y entre el barrio y el mismo código postal nos respaldamos ¡arriba el birote!", expresó.