Juan Soler se conmovió hasta las lágrimas en el último programa de "Sale el Sol", donde fue conductor desde octubre de 2021, y aunque el plan era que sólo estuviera unos meses, finalmente se quedó casi dos años en el matutino, donde comenzó una romance con la conductora Paulina Mercado.

Recientemente Juan y Paulina hicieron pública su relación, y en redes sociales presumen lo enamorado que están; en el programa de ayer, que fue el último del argentino, fue justamente su novia Paulina quien le hizo una conmovedora entrevista en la que el actor habló de los amores de su vida, entre ellos las hijas que tuvo con su ex Maki.

También haló del amor de su vida, lugar que actualmente, dijo, ocupa Paulina, Juan se lo dijo de frente mientras estaban tomados de la mano y lloraron juntos:

“Tú eres el amor de mi vida, pero eso no quita que haya tenido otros amores en mi vida, porque en el momento que me tocó transitar fue ese espacio de tiempo que es justamente cómo se va construyendo la vida de cada ser humano, agradezco mucho las personas que me acompañaron, el amor que me dieron”, expresó.

Juan Soler y el comentario a Mónica Noguera

Esta semana, Juan Soler le hizo un polémico comentario a su compañera de "Sale el Sol" Mónica Noguera, luego de que Paulina Mercado le chuleara las piernas, Soler dijo: “Y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes”, y aunque Noguera se tomó el comentario con calma, en redes sociales los cibernautas no bajaron al argentino de "vulgar", por lo que muchos aplaudieron que quedara fuera del programa.

"Qué pésimo, de mal gusto, corriente y poco atinado comentario. Señor, es 2023", opinó una usuaria, y así como ella, fueron varios los que desaprobaron lo dicho por Soler, quien durante su despedida de ayer, admitió que suele hacer "comentarios estúpidos" sobre las mujeres, aunque aseguró, las respeta y las ama porque ha crecido rodeado de ellas.

“Soy un hombre que ama profundamente a la mujer y que respeta a la mujer, a pesar de los chistes estúpidos que hago a veces y que lo hago porque tengo la confianza para hacerlo, me crié entre mujeres, tengo solamente mujeres alrededor mío”, expresó ante la mirada de admiración de su novia Paulina Mercado, quien lo despidió con un beso y entre lágrimas.