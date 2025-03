La ausencia de Eugenio Derbez en el bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez, generó especulaciones sobre su relación con la madre de Eduardo, Victoria Ruffo.

José Eduardo y su pareja, Paola Dalay, celebraron el sacramento de su pequeña en febrero, acompañados por Ruffo, amigos y familiares. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia Derbez estuvo presente. Esto suscitó preguntas: ¿La inasistencia de Eugenio está relacionada con algún conflicto con su exesposa o simplemente no fue invitado?

¿Por qué Eugenio Derbez no asistió al bautizo de Tessa?

El protagonista de "No se aceptan" devoluciones llegó recientemente a la Ciudad de México, donde habló con los medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre su ausencia en el bautizo de su nieta, Derbez explicó que se debió a compromisos profesionales de su esposa, Alessandra Rosaldo.

“Ale y yo nos encargamos de Aitana. No tenemos enfermeras ni nanas desde que nació, somos Ale y yo. Cuando ella está de gira, yo me quedo en casa, y cuando yo trabajo, ella se queda", comentó.

Derbez también aclaró que su decisión de no viajar solo con su hija Aitana al evento fue para evitar la atención mediática que podría haber generado su presencia, debido a la posible concentración de prensa por la presencia de su exesposa Victoria Ruffo.

"Las pocas veces que Ale sale de gira, yo me quedo. En esta ocasión, Alessandra estaba cantando en La Paz. Entonces hablé con José y le dije: 'No voy a llevar a Aitana solo al bautizo, porque va a haber mucha prensa con tu mamá (Victoria Ruffo) allí, y no tiene sentido. Me dijo: 'No te preocupes, pa, entiendo'. Y por eso no fui", explicó.

Finalmente, Derbez cerró cualquier especulación sobre su relación actual con Ruffo, asegurando que ya no existen tensiones entre ellos.

“Ya no hay ninguna rivalidad. Ahora, de que no somos íntimos y de que 'vámonos de antro', pues tampoco, pero sí muy linda", dijo, al hacer referencia al proyecto que José Eduardo y Vadhir Derbez trabajaron juntos en la serie de Amazon "Par de ideotas", donde ambos actores aparecen por separado.

